Что известно о Трампе и акциях

В Белом доме категорически опровергли, что Трамп когда-либо использовал свою должность для личного обогащения, почему пишут в CNN.

Там также подчеркнули, что все операции с акциями осуществляют независимые финансовые менеджеры. При этом ни Трамп, ни члены его семьи не контролируют, какие именно сделки заключаются.

Ранее Трамп поддерживал идею запрета на торговлю акциями для членов Конгресса. Но он резко критиковал попытки распространить такие ограничения и на президента.

За прошлый год Трамп опубликовал в Truth Social более 6 тысяч постов, тогда как его финансовые менеджеры осуществили более 20 тысяч операций по покупке или продаже акций.

CNN отмечает, что нет доказательств того, что Трамп специально публиковал сообщения о компаниях для повышения стоимости собственного портфеля. Подавляющее большинство его биржевых операций вообще не сопровождалось постами о соответствующих компаниях.

Однако журналисты выявили десятки случаев, когда президент США положительно отзывался о компаниях, не сообщая своим подписчикам, что недавно приобрел их акции. Результаты показали, что Трамп совершил как минимум 44 покупки акций 21 различной компании в течение недели до публикации положительных сообщений об этих компаниях, их руководителях или продукции.

Во многих случаях Трамп также делал общие заявления об изменениях в государственной политике, которые могли быть выгодны компаниям, акции которых он недавно приобрел. В то же время было зафиксировано не менее 17 случаев, когда после покупки акций восьми компаний он вскоре публиковал критические сообщения о них или их руководителях.

Финансовая декларация Трампа, обнародованная в прошлом месяце Управлением по вопросам правительственной этики, содержит более 21 тысячи финансовых операций за 2025 год, преимущественно покупку и продажу акций. Точные суммы не раскрываются – они указаны лишь в виде диапазонов

В Trump Organization вновь подчеркнули, что дискреционные счета предоставляют брокерам полную свободу в принятии инвестиционных решений.

CNN отмечает, что нынешняя модель управления активами Трампа существенно отличается от практики всех предыдущих президентов США. В течение последних пяти десятилетий все президенты, владевшие акциями или бизнесом, передавали их в "слепой траст", чтобы не знать, какими именно активами они владеют.

Трамп же создал траст, доверенным лицом которого стал его сын Дональд Трамп-младший. Это означает, что, хотя президент не может напрямую управлять операциями, он может знать о своих активах и обязан отражать их в финансовой отчетности.

CNN также установила, что совпадения между биржевыми операциями и публикациями начались еще до инаугурации Трампа.

Таким образом, Трамп потенциально может знать, какими акциями он владеет. И это даже если он не руководит сделками напрямую.

Что еще происходит с акциями

Например, акции SpaceX уже опустились ниже цены рекордного IPO. Во время торгов 16 июля акции SpaceX опускались до 132,15 доллара. В частности, уже в августе компанию может ожидать новая волна волатильности.