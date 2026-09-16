Оптимізація бізнесу та новий курс компанії

Американська мережа кав'ярень Starbucks розглядає можливість продажу контрольного пакета акцій у своєму японському підрозділі, потенційну угоду щодо оцінки найбільшого закордонного ринку компанії оцінюють орієнтовно у 3 мільярди доларів. Як повідомляє Reuters із посиланням на анонімні джерела, компанія вже звернулася до кількох фінансових консультантів для вивчення можливих варіантів угоди.

Офіційний процес продажу може стартувати вже у четвертому кварталі цього року.

Мережа кав'ярень у Японії налічує 1 883 заклади, що становить майже 9% від усієї глобальної мережі компанії. Starbucks повністю викупила японський бізнес у 2014 році за 914 мільйонів доларів, і з того часу кількість точок зросла майже вдвічі.

Перегляд структури активів відбувається на тлі оптимізації глобального портфеля під керівництвом нового генерального директора Браяна Ніккола. Щоб відновити прибутковість, керівництво вже закрило частину закладів та скоротило корпоративні посади в Північній Америці.

Starbucks у Японії – це сильний бізнес із глибокою прихильністю до бренду та надійною присутністю, створеною за понад 30 років у регіоні,

– заявив речник Starbucks у відповіді на запит журналістів.

Представник компанії також підкреслив: "Ми постійно оцінюємо найкращу структуру, щоб бути найбільш корисними для клієнтів та створювати цінність для акціонерів".

Аналітики фінансової компанії TD Securities зазначають, що монетизація японського підрозділу має стратегічний сенс. Це дозволить топменеджменту сфокусуватися на відновленні базового ринку в США, який залишається ключовим для мережі.

Досвід реструктуризації на азійських ринках

Минулого року Starbucks уже передала контроль над своїм бізнесом у Китаї інвестиційній компанії Boyu Capital за угодою з оцінкою в 4 мільярди доларів. Загальна цінність китайського напрямку, враховуючи майбутні ліцензійні платежі, оцінюється у понад 13 мільярдів доларів.

Очікується, що продаж частки в японському підрозділі також приверне значний інтерес з боку міжнародних та місцевих інвестиційних фондів. Серед потенційних претендентів називають такі компанії, як Carlyle Group, EQT, KKR та Bain Capital.

Раніше ми писали, що американський стартап Delos Data, заснований ветеранами компанії Intel, залучив 100 мільйонів доларів інвестицій для розробки чипів та програмного забезпечення для центрів обробки даних штучного інтелекту. Нове рішення має прискорити обмін даними між різними типами процесорів і суттєво зменшити витрати електроенергії в дата-центрах.