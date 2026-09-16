Оптимизация бизнеса и новый курс компании

Американская сеть кофеен Starbucks рассматривает возможность продажи контрольного пакета акций своего японского подразделения; потенциальная сделка по оценке крупнейшего зарубежного рынка компании оценивается ориентировочно в 3 миллиарда долларов. Как сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники, компания уже обратилась к нескольким финансовым консультантам для изучения возможных вариантов сделки.

Официальный процесс продажи может начаться уже в четвертом квартале этого года.

Сеть кофеен в Японии насчитывает 1 883 заведения, что составляет почти 9% от всей глобальной сети компании. Starbucks полностью выкупила японский бизнес в 2014 году за 914 миллионов долларов, и с тех пор количество точек выросло почти вдвое.

Пересмотр структуры активов происходит на фоне оптимизации глобального портфеля под руководством нового генерального директора Брайана Никкола. Чтобы восстановить прибыльность, руководство уже закрыло часть заведений и сократило корпоративные должности в Северной Америке.

Starbucks в Японии – это сильный бизнес с глубокой привязанностью к бренду и надежным присутствием, сформированным за более чем 30 лет в регионе,

– заявил представитель Starbucks в ответе на запрос журналистов.

Представитель компании также подчеркнул: "Мы постоянно оцениваем оптимальную структуру, чтобы приносить максимальную пользу клиентам и создавать ценность для акционеров".

Аналитики финансовой компании TD Securities отмечают, что монетизация японского подразделения имеет стратегический смысл. Это позволит топ-менеджменту сосредоточиться на восстановлении базового рынка в США, который остается ключевым для сети.

Опыт реструктуризации на азиатских рынках

В прошлом году Starbucks уже передала контроль над своим бизнесом в Китае инвестиционной компании Boyu Capital по сделке, оцениваемой в 4 миллиарда долларов. Общая стоимость китайского направления, с учетом будущих лицензионных платежей, оценивается в более чем 13 миллиардов долларов.

Ожидается, что продажа доли в японском подразделении также вызовет значительный интерес со стороны международных и местных инвестиционных фондов. Среди потенциальных претендентов называют такие компании, как Carlyle Group, EQT, KKR и Bain Capital.

Ранее мы писали, что американский стартап Delos Data, основанный ветеранами компании Intel, привлек 100 миллионов долларов инвестиций для разработки чипов и программного обеспечения для центров обработки данных искусственного интеллекта. Новое решение должно ускорить обмен данными между различными типами процессоров и существенно сократить расход электроэнергии в дата-центрах.