Прискорення обміну даними між чипами

Як повідомляє видання Reuters, залучене фінансування дозволить компанії створити універсальну мережеву інфраструктуру для штучного інтелекту. Потреба в таких технологіях виникла через ускладнення сучасних центрів обробки даних, які переходять від навчання моделей до виконання складних завдань автономними агентами.

У перші роки буму штучного інтелекту дата-центри будувалися переважно на графічних процесорах Nvidia та її власних мережевих технологіях. Однак зараз власники центрів обробки даних усе частіше комбінують обладнання від різних виробників, зокрема AMD та Cerebras Systems.

Через різноманітність обладнання виникають затримки у передачі інформації між мікросхемами. Стартап Delos Data розробляє спеціальні чипи та софт, які дозволяють різним процесорам взаємодіяти на максимальній швидкості незалежно від їхньої архітектури.

Ми не знаємо, якою буде наступна інфраструктурна архітектура для штучного інтелекту, але ми точно знаємо, що вміємо забезпечити найшвидший спосіб переміщення цих даних,

– Ден Дейлі, технічний директор та співзасновник Delos Data.

Проблема простою високопродуктивного обладнання стала однією з найголовніших причин фінансових та енергетичних втрат для галузі. Коли дорогі процесори чекають на надходження даних для обробки, вони продовжують споживати величезну кількість електроенергії.

Економія ресурсів та підтримка інвесторів

Як пояснив колишній генеральний директор Intel та партнер венчурного фонду Playground Пат Гелсінгер, простій обладнання даремно витрачає ресурси технологічних гігантів.

Я можу мати всі комп'ютери світу, але якщо вони не можуть ефективно комунікувати між собою, я просто отримую купу гарячого заліза, яке даремно спалює вати й просто застопорилося,

– Пат Гелсінгер, колишній генеральний директор Intel та партнер венчурного фонду Playground.

Окрім Playground, до раунду фінансування Delos Data приєдналися такі інвектори, як Matrix Partners, Socratic Partners, Capricorn, Matter Venture Partners, IAG та DYNAMIQ.

Раніше ми писали, що акції технологічних та напівпровідникових компаній в Азії зазнали відчутного падіння після заяв керівників провідних розробників штучного інтелекту про необхідність сповільнити темпи досліджень. Інвестори відреагували на попередження про ризики для людства та скасування виходу OpenAI на біржу цього року.