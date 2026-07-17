Індекс Мосбіржі впав до найнижчого рівня майже за чотири роки

16 липня індекс Мосбіржі, як повідомляють росЗМІ, пережив найгіршу торгову сесію з вересня 2022 року. За підсумками дня він втратив 4,24% і закрився на рівні 2 022 пунктів, після чого падіння продовжилося вже на вечірніх торгах.

Вранці 17 липня індекс опускався до 1 962 пунктів, що стало найнижчим показником із жовтня 2022 року. Згодом ринок частково відновився, однак котирування залишаються поблизу багаторічних мінімумів.

З початку 2026 року російський фондовий індекс втратив майже 27% вартості. Найбільше падіння припало на літні місяці: у червні індекс знизився на 8,5%, а з початку липня – ще приблизно на 14%. Паралельно знизився й індекс РТС, тоді як російський рубль продовжив слабшати щодо основних світових валют.

Показники індексу Мосбіржі на / Скриншот з investing.com

Станом на зараз індекс Мосбіржі станом на 15:08 за київським часом становить 2011,39 пункта та продовжує триматися близько до антирекордного показника.

Санкції, паливна криза та війна посилюють тиск на ринок

Росіяни пояснюють обвал фондового ринку сукупністю негативних факторів. Серед головних причин називають відсутність прогресу в мирних переговорах, посилення геополітичної напруги, нові санкційні ризики, паливну кризу та очікування жорсткішої монетарної політики.

Також їхні експерти звертають увагу, що різке зростання обсягів торгів свідчить про масштабний розпродаж активів. На ринку переважають продавці, тоді як попит з боку інвесторів і трейдерів залишається слабким.

Попри технічні відскоки, фундаментальних передумов для стійкого відновлення російського фондового ринку наразі не передбачається. Додатковий тиск найближчим часом можуть створити дивідендні відсічки великих компаній, зокрема "Сбербанку" та ВТБ.

Водночас окремі російські компанії вже торгуються поблизу історичних мінімумів. Проте навіть значне падіння їхньої вартості, за оцінками експертів, не означає автоматичного підвищення інвестиційної привабливості, адже багато емітентів продовжують стикатися з високим борговим навантаженням, низькою прибутковістю та погіршенням фінансових показників.

Ба більше, акції "Газпрому" на Московській біржі оновили мінімальні значення за 20 років історії торгів. Про це стало відомо у четвер, 16 липня.