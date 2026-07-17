Индекс Московской биржи упал до самого низкого уровня почти за четыре года

16 июля индекс Московской биржи, как сообщают российские СМИ, пережил худшую торговую сессию с сентября 2022 года. По итогам дня он потерял 4,24% и закрылся на отметке 2 022 пунктов, после чего падение продолжилось уже на вечерних торгах.

Утром 17 июля индекс опустился до 1 962 пунктов, что стало самым низким показателем с октября 2022 года. Впоследствии рынок частично восстановился, однако котировки остаются вблизи многолетних минимумов.

С начала 2026 года российский фондовый индекс потерял почти 27% стоимости. Наибольшее падение пришлось на летние месяцы: в июне индекс снизился на 8,5%, а с начала июля – еще примерно на 14%. Параллельно снизился и индекс РТС, в то время как российский рубль продолжил ослабевать по отношению к основным мировым валютам.

Показатели индекса Мосбиржи на / Скриншот с investing.com

На данный момент индекс Мосбиржи по состоянию на 15:08 по киевскому времени составляет 2011,39 пункта и продолжает держаться вблизи антирекордного показателя.

Санкции, топливный кризис и война усиливают давление на рынок

Россияне объясняют обвал фондового рынка совокупностью негативных факторов. Среди главных причин называют отсутствие прогресса в мирных переговорах, усиление геополитической напряженности, новые санкционные риски, топливный кризис и ожидания ужесточения денежно-кредитной политики.

Также их эксперты обращают внимание на то, что резкий рост объемов торгов свидетельствует о масштабной распродаже активов. На рынке преобладают продавцы, тогда как спрос со стороны инвесторов и трейдеров остается слабым.

Несмотря на технические отскоки, фундаментальных предпосылок для устойчивого восстановления российского фондового рынка пока не предвидится. Дополнительное давление в ближайшее время могут создать дивидендные отсечки больших компаний, в частности "Сбербанка" и ВТБ.

В то же время отдельные российские компании уже торгуются вблизи исторических минимумов. Однако даже значительное падение их стоимости, по оценкам экспертов, не означает автоматического повышения инвестиционной привлекательности, ведь многие эмитенты продолжают сталкиваться с высокой долговой нагрузкой, низкой доходностью и ухудшением финансовых показателей.

Более того, акции "Газпрома" на Московской бирже обновили минимальные значения за 20 лет истории торгов. Акции компании опустились до 83,98 рубля, пробив минимум времен финансового кризиса 2008 года