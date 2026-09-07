Что происходит в России в сфере корпоративных дефолтов

В частности, в первом полугодии текущего года дефолты допустили 13 новых компаний, что сообщили в Службе внешней разведки Украины.

В то же время за аналогичный период 2025 года – лишь восемь. Об этом свидетельствуют данные российского аналитического рейтингового агентства "АКРА".

Проблемы с обслуживанием долга все больше распространяются между различными секторами российской экономики. Только в течение одной недели первые нарушения обязательств допустили четыре компании:

ООО "Атисс"; АО "Кириллица"; ООО "Центр-Резерв"; ООО "Л-Старт".

Общая сумма составляет около 5,1 миллиона долларов США.

Но проблемы российских компаний, которые и без того испытывали трудности с выплатами, усугубляются. Например, как минимум шесть проблемных эмитентов допустили новые невыплаты.

В некоторых случаях речь идет не только о невыплате процентов по облигациям, но и о невозможности вернуть инвесторам основную сумму долга,

– пояснили в отчете.

ООО "Оил ресурс" допустило три технических дефолта на общую сумму около 2,7 миллиона долларов США.

При этом общий объем долга проблемного эмитента – "Евротранс" – составляет около 443 миллионов долларов США.

Еще одна тенденция – это переход от отдельных невыплат к реструктуризации долгов. ООО "Михайловский молочный завод" после серии дефолтных событий предложило реструктуризировать три выпуска облигаций, продлив сроки их погашения на пять лет.

Российский Центробанк предложил реформировать механизм коллективной защиты держателей облигаций. Он также планирует упростить процедуры реструктуризации и снизить порог голосов для принятия соответствующих решений.

В СЗРУ отметили, что наблюдается системное ухудшение способности российских компаний обслуживать корпоративный долг.

Напомним, что в июле российский Минфин целых три раза отказался размещать облигации федерального займа. Дело в том, что инвесторы соглашались покупать бумаги только с премией. Но Министерство финансов России считает такую идею неприемлемой.