Що відбувається у Росії щодо корпоративних дефолтів

Зокрема, у першому півріччі поточного року дефолти допустили 13 нових компаній, про що повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

Водночас за аналогічний період 2025 року – лише вісім. Про це свідчать дані російського аналітичного рейтингового агентства "АКРА".

Проблеми з обслуговуванням боргу дедалі більше поширюються між різними секторами російської економіки. Лише протягом одного тижня перші порушення зобовʼязань допустили чотири компанії:

ТОВ "Атисс"; АТ "Кириллица"; ТОВ "Центр-Резерв"; ТОВ "Л-Старт".

Загальна сума становить близько 5,1 мільйона доларів США.

Але проблеми російських компаній, які вже мали труднощі з виплатами, поглиблюються. Наприклад, щонайменше шість проблемних емітентів допустили нові невиплати.

У деяких випадках ідеться не лише про несплату відсотків за облігаціями, а й про неможливість повернути інвесторам основну суму боргу,

– пояснили у розвідці.

ТОВ "Оил ресурс" допустило три технічні дефолти на загальну суму близько 2,7 мільйона доларів США.

При цьому загальний обсяг боргу проблемного емітента – "Евротранс" – становить близько 443 мільйона доларів США.

Ще одна тенденція – це перехід від окремих невиплат до реструктуризації боргів. ТОВ "Михайловский молочный завод" після серії дефолтних подій запропонувало реструктуризувати три випуски облігацій, продовживши строки їх погашення на пʼять років.

Російський Центробанк запропонував реформувати механізм колективного захисту власників облігацій. Він також планує спростити процедури реструктуризації та знизити поріг голосів для ухвалення відповідних рішень.

У СЗРУ зазначили, що відбувається системне погіршення здатності російських компаній обслуговувати корпоративний борг.

Нагадаємо, що у липні російський Мінфін цілих три рази відмовився розміщувати облігації федеральної позики. Річ у тім, що інвестори погоджувалися купувати папери лише з премією. Але Міністерство фінансів Росії вважає таку ідею неприйнятною.