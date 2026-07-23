Почему Минфин России не смог разместить гособлигации

В июле Министерство финансов России трижды отказалось от размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщает Служба внешней разведки Украины. Причиной стало то, что потенциальные покупатели соглашались инвестировать только при условии значительно более высокой доходности, которую российское ведомство сочло неприемлемой.

ОФЗ являются ключевым инструментом, с помощью которого российское правительство покрывает дефицит бюджета и рефинансирует уже существующие долги. Основными покупателями этих бумаг выступают российские банки, инвестиционные компании и пенсионные фонды.

24 июня и 8 июля Минфин отменил аукционы, объяснив это высокой волатильностью рынка. Впоследствии, 14 июля, ведомство предложило инвесторам только флоатеры – облигации с плавающей купонной ставкой, которые представляют меньший риск для покупателей. Однако уже на следующий день Минфин отклонил все поступившие заявки даже на такие ценные бумаги.

Это свидетельствует о том, что проблема заключается не в формате ценных бумаг, а в нежелании инвесторов кредитовать государство без существенной компенсации за риски.

Какие последствия это будет иметь для российской экономики

Отказ от проведения аукционов позволяет Минфину России временно избежать резкого удорожания обслуживания государственного долга. Однако это не решает главной проблемы – потребность в финансировании бюджета только нарастает.

План внутренних заимствований России на третий квартал 2026 года предусматривает привлечение около 19,4 миллиарда долларов. После серии неудачных аукционов выполнить этот план без повышения доходности облигаций становится все сложнее.

Аналитики предполагают, что одним из возможных сценариев для Кремля станет административное давление на государственные банки, которые могут быть вынуждены покупать облигации независимо от их инвестиционной привлекательности. Такой подход поможет избежать явных проблем с финансированием бюджета в краткосрочной перспективе, но в то же время еще сильнее привяжет банковский сектор к государству.

В результате банки могут сократить кредитование бизнеса, поскольку значительную часть ресурсов придется направлять на финансирование государственных нужд. Это создает дополнительное давление на экономику России и повышает риск длительной экономической стагнации.