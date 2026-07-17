Что происходит с акциями "Газпрома"

Акции компании опустились до 83,98 рубля, пробив минимум времен финансового кризиса 2008 года, почему пишет российское СМИ The Moscow Times.

В 2008 году в самой низкой точке обвала они стоили 84 рубля.

Стремительное падение акций "Газпрома" началось еще в конце марта на фоне тупика в переговорах по Украине. Обвал ускорился в мае после визита Владимира Путина в Пекин.

По сравнению с пиковыми показателями 2021 года акции "Газпрома" подешевели почти на 80%. В настоящее время компания оценивается всего в 2 триллиона рублей, или 25,6 миллиарда долларов, что, например, меньше стоимости производителя игрушек Labubu (28 млрд долларов).

То, что происходит с "Газпромом", свидетельствует о завершении эпохи России как газовой сверхдержавы. Такое заявление сделал бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев. Экспорт "Газпрома" сократился с 200 миллиардов кубометров в год до начала полномасштабной войны почти на две трети и откатился до уровня середины 1980-х годов.

А из больших клиентов у компании остались лишь Китай и Турция.

В Европе российский газ по-прежнему закупают Венгрия, Словакия и Греция.

Но эти поставки могут прекратиться уже в 2027 году.

Трубопроводный газ был инструментом политического влияния на Европу и одним из главных источников пополнения федерального бюджета, напоминает Волобуев. Но от прежней газовой мощи остались лишь воспоминания,

– говорится в материале.

На момент публикации материала акции "Газпрома" торгуются на уровне 83,58 рубля за акцию. Это на 0,14% (+0,12 рубля) выше уровня предыдущего закрытия.

Таким образом, акции "Газпрома" остаются вблизи самых низких уровней за последние 20 лет. А незначительный рост не меняет общей тенденции.

Что еще известно об акциях "Газпрома"

Ранее стало известно, почему акции компании "Газпром" опустились до самого низкого уровня за 17 лет. Ценные бумаги опустились до 91,55 рубля за акцию. И это стало самым низким показателем с ноября 2008 года.