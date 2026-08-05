Чому ринок негативно відреагував на прогноз AMD

Акції американського виробника мікрочипів AMD на передринкових торгах впали на 7,4% після оприлюднення квартального прогнозу, повідомляє Reuters. Через це ринкова капіталізація компанії може скоротитися приблизно на 61,1 мільярда доларів.

Попри негативну реакцію інвесторів, прогноз AMD перевершив очікування аналітиків. Компанія прогнозує виручку у третьому кварталі на рівні близько 13 мільярдів доларів (плюс-мінус 300 мільйонів доларів), тоді як консенсус-прогноз LSEG становив 12,52 мільярда доларів.

Втім, учасники ринку очікували ще амбітніших результатів. За словами аналітика Bernstein Стейсі Расгона, після сильного звіту Intel очікування інвесторів щодо AMD значно зросли, а більшість уже займала оптимістичну позицію щодо акцій компанії.

AMD продовжує нарощувати ставки на штучний інтелект

Аналітики TD Cowen назвали результати та прогноз AMD "об'єктивно хорошими", однак зазначили, що після стрімкого зростання акцій і низки гучних угод у сфері штучного інтелекту компанія зіткнулася з надзвичайно високою планкою очікувань.

Генеральна директорка AMD Ліза Су заявила, що компанія очікує більш ніж дворазового зростання виручки дата-центрів до 2027 року. Водночас загальне зростання доходів має перевищити раніше озвучений орієнтир у понад 35%.

У другому кварталі виручка підрозділу дата-центрів більш ніж подвоїлася і досягла 6,72 мільярда доларів, перевищивши прогнози аналітиків. Крім того, минулого місяця AMD уклала партнерські угоди з Anthropic і Core Scientific для розвитку інфраструктури штучного інтелекту, продовжуючи посилювати конкуренцію з Nvidia та Intel.

До слова, роздрібні інвестори в Південній Кореї розпочали кампанію, яка може змінити політику Samsung Electronics. Акціонери вимагають масштабного викупу акцій та хочуть отримати більше впливу на рішення компанії.