Почему рынок негативно отреагировал на прогноз AMD

Акции американского производителя микрочипов AMD на предрыночных торгах упали на 7,4% после публикации квартального прогноза, сообщает Reuters. Из-за этого рыночная капитализация компании может сократиться примерно на 61,1 миллиарда долларов.

Несмотря на негативную реакцию инвесторов, прогноз AMD превзошел ожидания аналитиков. Компания прогнозирует выручку в третьем квартале на уровне около 13 миллиардов долларов (плюс-минус 300 миллионов долларов), тогда как консенсус-прогноз LSEG составлял 12,52 миллиарда долларов.

Впрочем, участники рынка ожидали еще более амбициозных результатов. По словам аналитика Bernstein Стейси Расгона, после сильного отчета Intel ожидания инвесторов в отношении AMD значительно выросли, а большинство уже занимало оптимистичную позицию по акциям компании.

AMD продолжает наращивать ставки на искусственный интеллект

Аналитики TD Cowen назвали результаты и прогноз AMD "объективно хорошими", однако отметили, что после стремительного роста акций и ряда громких сделок в сфере искусственного интеллекта компания столкнулась с чрезвычайно высокой планкой ожиданий.

Генеральный директор AMD Лиза Су заявила, что компания ожидает более чем двукратного роста выручки в сегменте дата-центров к 2027 году. При этом общий рост доходов должен превысить ранее озвученный ориентир более чем на 35%.

Во втором квартале выручка подразделения дата-центров более чем удвоилась и достигла 6,72 миллиарда долларов, превысив прогнозы аналитиков. Кроме того, в прошлом месяце AMD заключила партнерские соглашения с Anthropic и Core Scientific для развития инфраструктуры искусственного интеллекта, продолжая усиливать конкуренцию с Nvidia и Intel.

К слову, розничные инвесторы в Южной Корее начали кампанию, которая может изменить политику Samsung Electronics. Акционеры требуют масштабного выкупа акций и хотят получить большее влияние на решения компании.