Акціонери хочуть змусити Samsung провести рекордний викуп акцій

Платформа ACT, яка представляє інтереси роздрібних акціонерів у Південній Кореї, оголосила про початок кампанії зі скликання позачергових зборів акціонерів Samsung Electronics, повідомляє Reuters. Для цього організація почне збір електронних підписів серед інвесторів, а також планує заручитися підтримкою Національної пенсійної служби Південної Кореї та великих вітчизняних і міжнародних керуючих активами.

Законодавство країни вимагає володіння щонайменше 3% акцій для ініціювання таких зборів.

Головною вимогою ACT є запуск програми зворотного викупу акцій на суму близько 45,5 трильйона вон (майже 31,8 мільярда доларів). На думку представників платформи, це допоможе підвищити акціонерну вартість компанії та зробить Samsung більш дружньою до своїх інвесторів.

Кампанія стартувала після того, як акції Samsung втратили понад третину своєї вартості від рекордних максимумів, досягнутих у червні. Попри глобальний бум штучного інтелекту, котирування компанії опинилися під тиском через масштабне скорочення кредитного плеча інвесторами та сумніви щодо довгострокових темпів розвитку AI-інфраструктури.

Інвестори також хочуть контролювати бонуси керівництва

Окрім викупу акцій, ACT пропонує запровадити ще одну важливу зміну. Акціонери хочуть, щоб великі бонуси топменеджменту затверджувалися не лише радою директорів, а й самими власниками компанії.

Пропозиція стосується встановлення верхньої межі винагород, які прив'язані до операційного прибутку Samsung. У травні компанія погодилася спрямовувати 10,5% операційного прибутку на спеціальні бонуси працівникам підрозділу з виробництва мікросхем у межах нової угоди із профспілками.

У ACT вважають, що за десять років такі виплати можуть сягнути сотень мільярдів доларів, тому рішення про їхній розмір мають ухвалювати не лише члени ради директорів, а й акціонери.

Станом на момент публікації Samsung Electronics офіційно не прокоментувала ініціативу роздрібних інвесторів.

Тим часом світові інвестори змінюють ставлення до фондового ринку Південної Кореї після різкого обвалу акцій технологічних компаній. Попри масштабний розпродаж, великі фонди вважають, що фундаментальні перспективи виробників чипів залишаються сильними.