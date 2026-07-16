Як купити ОВДП: покрокова інструкція

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) – це цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України для залучення коштів до державного бюджету. Купуючи їх, інвестор фактично позичає гроші державі, а після завершення строку обігу отримує вкладену суму разом із відсотковим доходом, повідомляє "Мінфін".

Щоб придбати ОВДП, необхідно виконати кілька простих кроків:

обрати банк або ліцензованого брокера, який надає послуги купівлі державних облігацій;

відкрити рахунок у цінних паперах (у багатьох банках це можна зробити онлайн);

пройти ідентифікацію та підписати необхідні документи;

поповнити інвестиційний рахунок;

обрати випуск ОВДП за строком погашення, валютою та прибутковістю;

підтвердити купівлю через застосунок або особистий кабінет.

Сьогодні придбати державні облігації можна через низку українських банків та інвестиційних сервісів. Частина фінансових установ дозволяє оформити інвестицію повністю дистанційно, використовуючи мобільний застосунок.

Після купівлі облігації зберігаються на рахунку в цінних паперах до моменту погашення або продажу на вторинному ринку.

Які переваги мають державні облігації

Головною перевагою ОВДП є високий рівень надійності, адже їхнім емітентом виступає держава. Крім того, дохід фізичних осіб від таких інвестицій не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, що робить цей інструмент особливо привабливим порівняно з багатьма іншими способами інвестування.

Інвестори можуть обрати гривневі, доларові або єврові облігації залежно від власних фінансових цілей. Також доступні різні строки погашення – від кількох місяців до кількох років.

Втім, перед купівлею варто звернути увагу на розмір комісій банку чи брокера, мінімальну суму інвестиції та прибутковість конкретного випуску. Якщо інвестор планує продати ОВДП до дати погашення, слід враховувати, що їхня ринкова вартість може змінюватися залежно від ситуації на фінансовому ринку.

Для тих, хто шукає альтернативу банківському депозиту та готовий інвестувати на визначений строк, ОВДП можуть стати одним із найзручніших і найнадійніших фінансових інструментів в Україні.

До слова, ми розповідали, що Мeta усього за два тижні змогла відновити свої акції після важкого падіння на початку літа. Інвестори позитивно оцінили, шо компанія нарешті розкрила свої плани щодо використання штучного інтелекту.