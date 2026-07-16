Как купить ОВГЗ: пошаговая инструкция
Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – это ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов Украины для привлечения средств в государственный бюджет. Покупая их, инвестор фактически одалживает деньги государству, а по истечении срока обращения получает вложенную сумму вместе с процентным доходом, сообщает "Минфин".
Чтобы приобрести ОВГЗ, необходимо выполнить несколько простых шагов:
- выбрать банк или лицензированного брокера, который предоставляет услуги по покупке государственных облигаций;
- открыть счет в ценных бумагах (во многих банках это можно сделать онлайн);
- пройти идентификацию и подписать необходимые документы;
- пополнить инвестиционный счет;
- выбрать выпуск ОВГЗ по сроку погашения, валюте и доходности;
- подтвердить покупку через приложение или личный кабинет.
Сегодня приобрести государственные облигации можно через ряд украинских банков и инвестиционных сервисов. Часть финансовых учреждений позволяет оформить инвестицию полностью дистанционно, используя мобильное приложение.
После покупки облигации хранятся на счете в ценных бумагах до момента погашения или продажи на вторичном рынке.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Какие преимущества имеют государственные облигации
Главным преимуществом ОВГЗ является высокий уровень надежности, ведь их эмитентом выступает государство. Кроме того, доход физических лиц от таких инвестиций не облагается подоходным налогом и военным сбором, что делает этот инструмент особенно привлекательным по сравнению со многими другими способами инвестирования.
Инвесторы могут выбрать гривневые, долларовые или евровые облигации в зависимости от своих финансовых целей. Также доступны различные сроки погашения – от нескольких месяцев до нескольких лет.
Впрочем, перед покупкой стоит обратить внимание на размер комиссий банка или брокера, минимальную сумму инвестиции и доходность конкретного выпуска. Если инвестор планирует продать ОВГЗ до даты погашения, следует учитывать, что их рыночная стоимость может меняться в зависимости от ситуации на финансовом рынке.
Для тех, кто ищет альтернативу банковскому депозиту и готов инвестировать на определенный срок, ОВГЗ могут стать одним из самых удобных и надежных финансовых инструментов в Украине.
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