Как купить ОВГЗ: пошаговая инструкция

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – это ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов Украины для привлечения средств в государственный бюджет. Покупая их, инвестор фактически одалживает деньги государству, а по истечении срока обращения получает вложенную сумму вместе с процентным доходом, сообщает "Минфин".

Чтобы приобрести ОВГЗ, необходимо выполнить несколько простых шагов:

выбрать банк или лицензированного брокера, который предоставляет услуги по покупке государственных облигаций;

открыть счет в ценных бумагах (во многих банках это можно сделать онлайн);

пройти идентификацию и подписать необходимые документы;

пополнить инвестиционный счет;

выбрать выпуск ОВГЗ по сроку погашения, валюте и доходности;

подтвердить покупку через приложение или личный кабинет.

Сегодня приобрести государственные облигации можно через ряд украинских банков и инвестиционных сервисов. Часть финансовых учреждений позволяет оформить инвестицию полностью дистанционно, используя мобильное приложение.

После покупки облигации хранятся на счете в ценных бумагах до момента погашения или продажи на вторичном рынке.

Какие преимущества имеют государственные облигации

Главным преимуществом ОВГЗ является высокий уровень надежности, ведь их эмитентом выступает государство. Кроме того, доход физических лиц от таких инвестиций не облагается подоходным налогом и военным сбором, что делает этот инструмент особенно привлекательным по сравнению со многими другими способами инвестирования.

Инвесторы могут выбрать гривневые, долларовые или евровые облигации в зависимости от своих финансовых целей. Также доступны различные сроки погашения – от нескольких месяцев до нескольких лет.

Впрочем, перед покупкой стоит обратить внимание на размер комиссий банка или брокера, минимальную сумму инвестиции и доходность конкретного выпуска. Если инвестор планирует продать ОВГЗ до даты погашения, следует учитывать, что их рыночная стоимость может меняться в зависимости от ситуации на финансовом рынке.

Для тех, кто ищет альтернативу банковскому депозиту и готов инвестировать на определенный срок, ОВГЗ могут стать одним из самых удобных и надежных финансовых инструментов в Украине.

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