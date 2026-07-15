Як злетіли акції Meta

У липні акції здорожчали одразу на 17%, а Meta отримала третій найкращий результат серед компаній індексу S&P 500, пише Bloomberg.

Також компанія стрімко рухається до свого найкращого місячного результату більш ніж за рік – з травня 2025-го.

І це при тому, що ще у червні Meta подешевшала на 11% і за результатами місяця опинилася майже внизу списку компаній S&P 500..

Наразі акції компанії перебувають на тому ж рівні, що на початку січня і демонструють значне покращення за перші пів року, коли вони втратили 15% і були серед найслабших у когорті високотехнологічних компаній США.

Чим зумовлений різкий розворот

Різкий розворот почався 1 липня 2026 року, коли з'явилися повідомлення про плани Meta щодо бізнесу у сфері хмарних обчислень. Тоді акції компанії додали одразу 8,8%.

А минулого тижня гендиректор Meta Марк Цукерберг заявив, що компанія розмірковує над тим, аби здавати в оренду частину своєї інфраструктури для ШІ. Таке рішення пояснив високим попитом на обчислювальні потужності.

Водночас компанія не так давно презентувала нову версію своєї моделі ШІ – Muse Spark 1.1 – з платним рівнем для розробників. Так Meta вперше вирішила стягувати плату з компаній за доступ до своїх розробок.

За словами аналітиків, компанія почала демонструвати перспективність своєї стратегії використання ШІ, тому інвестори знову знаходять причини купувати акції Meta.

Якщо каталізатор починає працювати, акції, які торгуються за справді заниженою оцінкою, як у випадку з Meta, мають більший потенціал для зростання або можуть поводитися як стиснута пружина,

– пояснив менеджер Gabelli Funds Джон Белтон.

Наразі Волл-стріт налаштована оптимістично щодо Meta. Зокрема, 73 із 79 аналітиків, які стежать за її акціями, мають рекомендацію купувати.

Фахівці прогнозують, що такими темпами акції компанії зростуть більш ніж на 23% протягом наступних 12 місяців.

Нагадаємо, падіння акцій Meta розпочалося зокрема через те, що вона не змогла переконливо показати, як використовуватиме ШІ у своєму бізнесі. Натомість компанія продала облігації на 25 мільярдів доларів, щоб профінансувати витрати на ШІ, зокрема на дата-центри.

Це посилили побоювання інвесторів, що масштабні витрати Meta на штучний інтелект не принесуть очікуваної віддачі. Однак зараз, схоже, Цукербергу все ж вдалося їх переконати.