Чому акції SpaceX зросли після завершення локапу

Акції SpaceX у четвер подорожчали на 1,4% – до 109,86 долара за папір, хоча саме цього дня завершився перший етап дії так званого локапу, повідомляє Reuters. Він дозволив співробітникам і раннім інвесторам вперше вийти на ринок із великим пакетом акцій.

Після завершення обмежень для продажу стали доступними 911,5 мільйона акцій, які додалися до приблизно 639 мільйонів паперів, розміщених під час IPO. За підсумками торгової сесії обсяг операцій із акціями SpaceX перевищив 23 мільярди доларів, що може стати найбільшим показником із моменту включення компанії до індексу Nasdaq 100.

Аналітики зазначають, що сам факт завершення локапу не означає автоматичного продажу акцій. Водночас збільшення кількості паперів у вільному обігу може зберігати високу волатильність котирувань протягом найближчих місяців.

Чому інвестори залишаються обережними

Попри позитивну динаміку, акції SpaceX залишаються під тиском після публікації першої квартальної звітності як публічної компанії. Інвесторів занепокоїли значні витрати на розвиток штучного інтелекту та масштабні інвестиції в інфраструктуру для дата-центрів.

Від моменту дебюту на біржі 12 червня акції компанії втратили понад 25% вартості, тоді як індекс Nasdaq Composite за цей самий період додав близько 2%. Незважаючи на це, частина інвесторів продовжує розглядати SpaceX як довгострокову інвестицію.

Експерти наголошують, що до 8 грудня у вільний обіг поступово вийде ще більше акцій, а їхня частка зросте до 40% від загального капіталу компанії. Решта, включно з пакетом Ілона Маска, залишатиметься заблокованою до середини 2027 року. Саме тому найближчі місяці можуть стати визначальними для оцінки довіри ринку до довгострокових перспектив SpaceX.

Раніше ми повідомляли, що SpaceX мала б зіткнутися з одним із найважливіших випробувань після виходу на біржу. Уже цього тижня сотні мільйонів акцій компанії стали доступними для продажу, що може суттєво вплинути на їхню ціну.