Чому завершення локап-періоду є важливим для SpaceX

У четвер, 7 серпня, завершиться перший етап локап-періоду після первинного розміщення акцій SpaceX, повідомляє Reuters. Це означає, що близько 912 мільйонів акцій, які належать співробітникам та раннім інвесторам компанії, стануть доступними для продажу.

Саме локап-період обмежує можливість інсайдерів продавати свої акції одразу після IPO. Його завершення традиційно вважається важливою подією для фондового ринку, адже збільшення кількості акцій у вільному обігу може посилити тиск на котирування.

Після дебюту на біржі у червні акції SpaceX уже втратили близько 49% від своїх максимумів. Попри те, що компанія оприлюднила сильний квартальний звіт із 92-відсотковим зростанням виручки, папери продовжили дешевшати. Частина аналітиків пояснює це саме очікуваннями масового продажу акцій після завершення локапу.

За словами генерального директора компанії Брета Джонсена, SpaceX розраховує до кінця року досягти річного виторгу на рівні 100 мільярдів доларів, однак інвестори наразі більше зосереджені на поведінці ранніх акціонерів.

Інвестори стежитимуть за діями інсайдерів

Аналітики зазначають, що ключовим фактором стане не лише кількість проданих акцій, а й те, хто саме вирішить їх продавати. Якщо великі ранні інвестори почнуть активно скорочувати свої пакети, ринок може сприйняти це як сигнал про зниження їхньої впевненості у перспективах компанії.

Водночас деякі експерти вважають, що більшість співробітників і ранніх інвесторів залишаються прихильниками довгострокового розвитку SpaceX і не поспішатимуть позбавлятися своїх акцій. Однак навіть за такого сценарію завершення локап-періоду, ймовірно, зробить торги більш волатильними.

Особливістю IPO SpaceX стало те, що банки погодили поступове розблокування акцій протягом майже року. До середини наступного року на ринок можуть вийти ще 12,9 мільярда акцій, що значно збільшить їхню кількість у вільному обігу та може й надалі впливати на динаміку котирувань.

До речі, Google розкрила обсяг своєї частки у SpaceX після гучного виходу компанії на біржу. Зростання вартості інвестицій суттєво підсилило фінансові результати материнської компанії Alphabet.