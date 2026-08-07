Почему акции SpaceX выросли после окончания локапа

Акции SpaceX в четверг подорожали на 1,4% – до 109,86 доллара за акцию, хотя именно в этот день завершился первый этап действия так называемого локапа, сообщает Reuters. Он позволил сотрудникам и ранним инвесторам впервые выйти на рынок с большим пакетом акций.

После снятия ограничений на продажу стали доступны 911,5 миллиона акций, которые добавились к примерно 639 миллионам акций, размещенных во время IPO. По итогам торговой сессии объем операций с акциями SpaceX превысил 23 миллиарда долларов, что может стать рекордным показателем с момента включения компании в индекс Nasdaq 100.

Аналитики отмечают, что сам факт окончания локапа не означает автоматической продажи акций. В то же время увеличение количества акций в свободном обращении может привести к сохранению высокой волатильности котировок в течение ближайших месяцев.

Почему инвесторы остаются осторожными

Несмотря на положительную динамику, акции SpaceX остаются под давлением после публикации первой квартальной отчетности в качестве публичной компании. Инвесторов обеспокоили значительные расходы на развитие искусственного интеллекта и масштабные инвестиции в инфраструктуру для дата-центров.

С момента дебюта на бирже 12 июня акции компании потеряли более 25% стоимости, тогда как индекс Nasdaq Composite за тот же период прибавил около 2%. Несмотря на это, часть инвесторов продолжает рассматривать SpaceX как долгосрочную инвестицию.

Эксперты отмечают, что до 8 декабря в свободный оборот постепенно поступит еще больше акций, а их доля вырастет до 40% от общего капитала компании. Остальные акции, включая пакет Илона Маска, останутся заблокированными до середины 2027 года. Именно поэтому ближайшие месяцы могут стать определяющими для оценки доверия рынка к долгосрочным перспективам SpaceX.

Ранее мы сообщали, что SpaceX предстоит пройти одно из самых важных испытаний после выхода на биржу. Уже на этой неделе сотни миллионов акций компании стали доступны для продажи, что может существенно повлиять на их цену.