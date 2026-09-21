Поступки на мільярди доларів

Як повідомляє видання Reuters, компанія Paramount просунулася у перемовинах із генеральним прокурором штату Каліфорнія. Це може вирішити юридичну суперечку, яка загрожувала заблокувати об'єднання двох найбільших медіахолдингів Голлівуду.

На тлі цих новин ціни на папери компаній суттєво підскочили ще до відкриття основних торгів. Акції Warner Bros зросли на 7,9%, а Paramount – на 6,8%, що потенційно додасть до їхньої спільної ринкової вартості понад 6,3 мільярда доларів США.

Для досягнення угоди сторони обговорюють низку суттєвих компромісів. Зокрема, Paramount розглядає зобов'язання інвестувати 1,5 мільярда доларів у виробництво контенту на території Каліфорнії та гарантію не продавати студійні майданчики.

Зверніть увагу! Крім того, компанія може погодитися на штрафні санкції, якщо не виконуватиме обіцянку випускати щонайменше 30 фільмів на рік після завершення злиття. Серед інших умов – продаж деяких кабельних каналів і створення спеціальної ради для захисту редакційної незалежності телеканалу CNN.

Чому ця угода важлива для ринку

Позов від Каліфорнії та ще 11 штатів залишався однією з останніх перепон на шляху генерального директора Paramount Девіда Еллісона. Його мета – створити потужного медіагіганта, здатного на рівних конкурувати з лідерами ринку відеострімінгу Netflix та Disney.

Важливо! Окрім цього, мирне врегулювання дозволить Paramount уникнути суворих фінансових санкцій. За умовами попередніх домовостей, за кожен день затримки угоди після 30 вересня компанія зобов'язана виплачувати акціонерам Warner Bros штраф у розмірі 7 мільйонів доларів.