Сделки на миллиарды долларов

Как сообщает издание Reuters, компания Paramount продвинулась в переговорах с генеральным прокурором штата Калифорния. Это может разрешить юридический спор, который грозил заблокировать слияние двух крупнейших медиахолдингов Голливуда.

На фоне этих новостей цены на акции компаний существенно подскочили еще до открытия основных торгов. Акции Warner Bros выросли на 7,9%, а Paramount – на 6,8%, что потенциально добавит к их совокупной рыночной стоимости более 6,3 миллиарда долларов США.

Для достижения соглашения стороны обсуждают ряд существенных компромиссов. В частности, Paramount рассматривает обязательство инвестировать 1,5 миллиарда долларов в производство контента на территории Калифорнии и гарантию не продавать студийные площадки.

Обратите внимание! Кроме того, компания может согласиться на штрафные санкции, если не выполнит обещание выпускать не менее 30 фильмов в год после завершения слияния. Среди прочих условий – продажа некоторых кабельных каналов и создание специальной Рады для защиты редакционной независимости телеканала CNN.

Почему это соглашение важно для рынка

Иск от Калифорнии и еще 11 штатов оставался одним из последних препятствий на пути генерального директора Paramount Дэвида Эллисона. Его цель – создать мощного медиагиганта, способного на равных конкурировать с лидерами рынка видеостриминга Netflix и Disney.

Важно! Кроме того, мирное урегулирование позволит Paramount избежать суровых финансовых санкций. По условиям предварительных договоренностей, за каждый день задержки сделки после 30 сентября компания обязана выплачивать акционерам Warner Bros штраф в размере 7 миллионов долларов.