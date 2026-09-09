Мільярдні ризики та боротьба за ринок стрімінгу

Компанія Paramount Skydance вимагає від генпрокурора Каліфорнії заставу у розмірі 1,88 мільярда доларів у справі про блокування угоди з Warner Bros. Discovery. Як повідомляє видання Reuters, медійний гігант прагне захиститися від збитків через затримку злиття, яке загрожує змінити ціни на стрімінг та кіноконтент.

Представники Paramount Skydance подали клопотання до федерального суду, вказуючи на суперечливі висловлювання генерального прокурора Каліфорнії Роба Бонти. За даними компанії, посадовець у телеінтерв'ю назвав добровільну паузу в угоді еквівалентною судовій забороні. Через таку позицію антимонопольне законодавство США зобов'язує позивачів внести грошову заставу для захисту бізнесу.

Затримка у закритті угоди створює значне фінансове навантаження на медіахолдинг, який прагне створити повноцінного конкурента для Netflix та Disney. До завершення судового розгляду у квітні Paramount Skydance має сплатити акціонерам Warner Bros. Discovery близько 1,3 мільярда доларів у вигляді комісійних.

Застава потрібна компанії для компенсації цих втрат у разі перемоги в суді. Слухання щодо фінансових гарантій суддя Араселі Мартінес-Олгін призначила на 24 вересня в Окленді.

Представники прокуратури вже заявили про відсутність підстав для висунутих вимог. "Ми вважаємо клопотання Paramount позбавленим підстав і з нетерпінням чекаємо можливості представити нашу позицію в суді", – заявили в офісі генерального прокурора.

Що означає судова війна для глядачів та ринку

Штат Каліфорнія разом із 11 іншими штатами подав позов проти угоди ще в липні. На думку регуляторів, поява нового медіагіганта призведе до зростання цін на передплати стрімінгових сервісів та кінозйомки.

Окремий позов подала Гільдія сценаристів Америки, яка побоюється погіршення умов праці та зниження гонорарів для авторів. Натомість у Paramount Skydance переконують, що об'єднання лише розширить виробництво відеоконтенту.

Попри готовність сторін до діалогу, прокурори наголошують на намірі йти до кінця в суді, якщо потенційна угода не усуне загрозу монополізації ринку.

Раніше и розповідали про те, як у 2009 році Disney погодилася придбати Marvel приблизно за 4 мільярди доларів, але головною цінністю угоди були далеко не офіси чи виробничі потужності компанії. Disney отримала портфель із понад 5 000 персонажів, який можна було перетворити на фільми, серіали, товари, ліцензії, атракціони та інші джерела доходу.