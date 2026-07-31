Що відомо про інвестиції Міненерго

Відомство завершило другий етап інвестування коштів, про що повідомили в Міненерго.

Фінансовий резерв формується коштом регулярних внесків АТ "НАЕК "Енергоатом". Раніше гроші просто накопичувалися на рахунках. Але через інфляційні процеси поступово втрачали свою реальну вартість.

Інвестування у державні цінні папери дозволить:

захистити фінанси від інфляційного знецінення;

зберегти їхню купівельну спроможність;

забезпечити додаткове наповнення резерву коштом доходу від державних цінних паперів.

За результатами другого аукціону 28 липня було придбано 494 940 військових облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму 517 мільйонів гривень. А у підсумку двох аукціонів – 23 червня та 28 липня – 813 711 військових облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму понад 844 мільйони гривень.

У майбутньому ці кошти будуть спрямовані на фінансування робіт зі зняття з експлуатації ядерних установок,

– зазначили у відомстві.

Таким чином, Міненерго зможе ефективніше управлять коштами фінансового резерву. Крім того, саме так зміцнюється фінансова основа для виконання Україною зобов’язань у галузі зняття з експлуатації ядерних установок.

Нагадаємо, що цьогоріч Міненерго вперше інвестувало гроші в ОВДП за останні 20 років. Як розповів Денис Шмигаль, у майбутньому гроші спрямують на фінансування робіт зі зняття з експлуатації ядерних установок.