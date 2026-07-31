Что известно об инвестициях Минэнерго

Ведомство завершило второй этап инвестирования средств, что сообщили в Минэнерго.

Финансовый резерв формируется за счет регулярных взносов АО "НАЭК "Энергоатом". Ранее деньги просто накапливались на счетах. Но из-за инфляции постепенно теряли свою реальную стоимость.

Инвестирование в государственные ценные бумаги позволит:

защитить финансы от инфляционного обесценения;

сохранить их покупательную способность;

обеспечить дополнительное пополнение резерва за счет дохода от государственных ценных бумаг.

По итогам второго аукциона 28 июля было приобретено 494 940 военных облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 517 миллионов гривен. А в итоге двух аукционов – 23 июня и 28 июля – 813 711 военных облигаций внутреннего государственного займа на общую суммусвыше 844 миллионов гривен.

В будущем эти средства будут направлены на финансирование работ по выводу из эксплуатации ядерных установок,

– отметили в ведомстве.

Таким образом, Минэнерго сможет более эффективно управлять средствами финансового резерва. Кроме того, именно так укрепляется финансовая основа для выполнения Украиной обязательств в сфере вывода из эксплуатации ядерных установок.

Напомним, что в этом году Минэнерго впервые за последние 20 лет инвестировало средства в ОВГЗ. Как рассказал Денис Шмыгаль, в будущем средства будут направлены на финансирование работ по выводу из эксплуатации ядерных установок.