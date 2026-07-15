У Японії ухвалили важливе рішення: які зміни торкнуться криптовалют

Парламент Японії ухвалив поправки до законодавства. Таким чином, криптовалютні активи отримують статус фінансових.

Що відбувається у Японії щодо криптовалют

Раніше вони регулювалися Законом про платіжні послуги (Payment Services Act), про що пише Reuters.

Як це працюватиме? Після набуття статусу фінансових активів криптовалютні активи підпадатимуть під жорсткіші правила регулювання, зокрема щодо боротьби з інсайдерською торгівлею.

Крім того, законодавчі зміни передбачають суворіші санкції за діяльність незареєстрованих учасників ринку.

Кількість користувацьких акаунтів на криптовалютних біржах у Японії стабільно зростає. Водночас учасники криптоіндустрії готуються залучити ширше коло японських інвесторів.

Згідно з інформацією, нові правила мають набути чинності протягом року.

Отже, Токіо офіційно перевів криптовалюти до категорії фінансових активів. До них будуть застосовувати переважно традиційні фінансові інструменти.

Які є ще новини щодо криптовалют

Нагадаємо, що 1 липня, під час азійських торгів, біткоїн впав до 57 742 доларів. Останнього разу він перебував на такому рівні майже два роки тому – у вересні 2024 року.

Водночас доходи американського президента США Дональда Трампа суттєво зросли. Зокрема, завдяки криптовалютам.