Что происходит в Японии в сфере криптовалют

Ранее они регулировались Законом о платежных услугах (Payment Services Act), почему пишет Reuters.

Как это будет работать? После получения статуса финансовых активов криптовалютные активы будут подпадать под более жесткие правила регулирования, в частности в отношении борьбы с инсайдерской торговлей.

Кроме того, законодательные изменения предусматривают более строгие санкции за деятельность незарегистрированных участников рынка.

Количество пользовательских аккаунтов на криптовалютных биржах в Японии стабильно растет. В то же время участники криптоиндустрии готовятся привлечь более широкий круг японских инвесторов.

Согласно информации, новые правила должны вступить в силу в течение года.

Таким образом, Токио официально перевело криптовалюты в категорию финансовых активов. К ним будут применяться преимущественно традиционные финансовые инструменты.

Какие еще есть новости о криптовалютах

Напомним, что 1 июля, во время азиатских торгов, биткоин упал до 57 742 долларов. Последний раз он находился на таком уровне почти два года назад – в сентябре 2024 года.

В то же время доходы президента США Дональда Трампа существенно выросли. В частности, благодаря криптовалютам.