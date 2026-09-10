Схема обману через імітацію Google та криптобіржі

Як повідомляє видання Associated Press, хлопцю із Сінгапуру, який кинув школу у восьмому класі, тепер загрожує до 20 років позбавлення волі за змову з метою здирництва. Його викриття стало ключовим проривом у розслідуванні Міністерства юстиції США.

Слідчі з'ясували, що у серпні 2024 року Лам разом зі спільниками застосував так звану соціальну інженернію – маніпулятивну техніку, коли шахраї втираються в довіру під виглядом працівників відомих компаній. Двоє соратників організатора видавали себе за представників Google та криптобіржі Gemini. Завдяки цьому вони змусили жертву надати доступ до власного сховища Google Drive та розкрити захисні коди для підтвердження транзакцій.

Отримані ключі дозволили зловмисникам миттєво вивести з гаманця потерпілого понад 4 100 біткоїнів. Малоун Лам виявився ключовою фігурою у мережі молодих людей, які проводили подібні афери ще з 2023 року. Загалом у цій справі фігурують 18 обвинувачених, і Лам став вже одинадцятим, хто офіційно визнав свою провину.

Мільйонні витрати та арешт у Маямі

Легалізація вкрадених коштів перетворилася на гучну розгульну кампанію, яка тривала лише місяць. Правоохоронці встановили, що за вкрадені гроші організатор придбав понад 30 елітних спорткарів, серед яких ексклюзивні Porsche, Lamborghini та Ferrari, а також годинник вартістю 2 мільйони доларів. Окрім цього, хлопець орендував розкішні маєтки в Маямі та витрачав сотні тисяч доларів у нічних клубах – лише за один вечір у лос-анджелеському закладі він залишив 569 тисяч доларів.

Агенти ФБР затримали Лама в Маямі, хоча напередодні арешту один із працівників правоохоронних органів поза службою встиг попередити його про облаву. Уже перебуваючи під вартою, зловмисник у записаній телефонній розмові зі спільниками зізнався у скоєному.

Ми завжди обговорювали, як це буде, якщо я попадуся, але ніколи не думали, що все виявиться настільки божевільним,

– Лам, обвинувачений.

Випадки соціальної інженерії наочно демонструють, що найслабшою ланкою в безпеці цифрових грошей залишається людський фактор. Навіть найнадійніший захист біткоїн-гаманців чи акаунтів стає безрадийм, якщо власник сам передає паролі та коди відновлення стороннім особам під впливом психологічного тиску.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український криптовалютний ринок остаточно трансформується з хаотичного середовища у фінансовий простір із чіткими правилами гри. На тлі затягування профільного закону та нових лімітів Нацбанку інвесторам доводиться адаптувати свої стратегії під актуальні реалії.