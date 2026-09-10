З чого почати інвестиції в криптовалюту

Як повідомляє портал Мінфін, криптовалюта для українців перестала бути незрозумілим явищем і перетворилася на повноцінний інструмент для збереження та примноження капіталу. Проте станом на осінь 2026 року правила гри суттєво змінилися.

Ухвалення спеціального закону про віртуальні активи (№10225-д) знову відклали через відсутність консенсусу між Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Це означає, що початківцям, які роблять перші кроки на ринку, доведеться працювати в умовах загального податкового законодавства та суворих банківських обмежень.

Перш ніж купувати цифрові активи, варто розібратися з базовими поняттями. Аналітики профільного видання InVenture зазначають, що найвідомішу монету Bitcoin (BTC) часто називають "цифровим золотом", адже її кількість математично обмежена і вона не контролюється жодним урядом. Водночас вхідним квитком у цей світ є стейблкоїни, зокрема USDT або USDC. Стейблкоїн – це криптовалюта, курс якої жорстко прив'язаний до звичайних грошей, тому один USDT завжди коштує рівно один долар США. Саме на ці стабільні цифрові долари українці спочатку обмінюють гривню, а вже за них купують усі інші активи.

Перше і найважливіше рішення для новачка – вибір надійної платформи. Найбезпечнішим стартом вважається централізована біржа (CEX), яка працює як звичайний фондовий ринок, але для цифрових монет, виступаючи посередником у торгах. Серед топових майданчиків для українців експерти виділяють Binance як безперечного лідера світового ринку, Bybit із його сучасним інтерфейсом та технологічну OKX, що пропонує низькі комісії. Головне при виборі – звертати увагу на простоту верифікації особи (процедура KYC, яка вимагає надання документів для підтвердження особистості) та обов'язкову наявність двофакторної аутентифікації (2FA) для додаткового захисту ваших грошей.

Як купити криптовалюту через P2P

Оскільки українські криптобіржі наразі не можуть напряму приймати гривню з банківських карток через рекомендації регулятора, головним способом купівлі залишається P2P-торгівля. Це спеціальний розділ на біржі, де користувачі купують монети безпосередньо одне в одного, переказуючи гривню зі своєї картки на картку продавця. Проте тут варто враховувати нові реалії. Згідно з офіційними даними Національного банку України, на весь 2026 рік діє жорсткий ліміт на вихідні P2P-перекази у розмірі 150 тисяч гривень на місяць з однієї картки. Це обмеження запровадили для боротьби з тіньовими схемами, тому інвесторам, які оперують більшими сумами, доводиться використовувати перекази за реквізитами IBAN або відкривати рахунки в іноземних необанках на кшталт Wise чи Revolut.

Переказ грошей незнайомцю під час P2P-угоди може здатися ризикованим, але біржа виступає надійним гарантом. Коли ви відкриваєте угоду, платформа автоматично заморожує криптовалюту продавця, тому він не зможе зникнути з вашими грошима. Головне правило безпеки – ніколи не натискати кнопку "Переказано, повідомити продавця", доки ви не побачите списання коштів, і навпаки, при продажу – не відпускати крипту, поки гривня не з'явиться у вашому банківському додатку. Також варто спілкуватися з продавцями виключно у внутрішньому чаті біржі, адже пропозиції перейти у Telegram чи Viber є типовою ознакою шахраїв. Якщо ж банк тимчасово заблокує картку через підозрілі перекази, зазвичай це швидко вирішується дзвінком до служби підтримки.

Які монети купувати початківцю

Після успішної купівлі перших USDT постає питання формування портфеля. Експерти радять починати з "блакитних фішок" криптосвіту – Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH), які є основою будь-яких надійних інвестицій. Можна також придивитися до альткоїнів (будь-яких інших криптовалют, окрім біткоїна), таких як Solana (SOL), BNB або XRP, які мають вищий потенціал росту, але й несуть більші ризики. А от мемкоїнів, тобто жартівливих монет без реальної цінності, початківцям наполегливо рекомендують уникати. Головна фінансова мантра на цьому етапі – управління ризиками, що зводиться до простого правила: інвестуйте лише ту суму, яку ви морально готові втратити. Для першої тестової покупки цілком вистачить 500 гривень, щоб просто зрозуміти механіку процесу без зайвого стресу.

"Безумовно, потенціал зростання зберігається, але зараз біткоїн торгується поблизу своїх нових історичних максимумів, долар США перебуває в стані корекції після падіння, тому поточна ціна криптовалюти може бути непривабливою для масштабних покупок та оновлення нею історичних максимумів. Проте фундаментальні чинники, особливо після повторного обрання Трампа президентом США, істотно змінилися на користь биків, тому падіння на ринку криптовалют і далі може використовуватися для покупок",

– Антон Харитонов, аналітик Traders Union.

Яку стратегію обрати і де зберігати активи

Щодо стратегій, то для новачків найменш ризикованим підходом є "buy and hold" (купи і тримай), коли активи купуються на довгий строк із прицілом на продаж під час нових цінових рекордів. Ще один популярний метод – усереднення вартості долара (DCA), який передбачає регулярну купівлю крипти на невеликі однакові суми, наприклад на 100 доларів щотижня. Це дозволяє згладити коливання курсу і не перейматися пошуком ідеального моменту для входу на ринок.

Також можна використовувати стейкінг – модель, за якої ви утримуєте монети в гаманці для підтримки роботи блокчейну (сталої цифрової книги, де записуються всі транзакції) і отримуєте за це пасивний дохід. Активніший трейдинг, тобто щоденну торгівлю, Харитонов радить відкласти до моменту здобуття достатнього досвіду.

Зберігання придбаних активів – окрема велика тема. Тримати гроші на біржі (кастодіальний гаманець) зручно для щоденних операцій, але це схоже на гроші в банку: якщо установа збанкрутує, ви можете втратити все. Для довгострокового зберігання великих сум краще використовувати особисті (некастодіальні) гаманці, до яких маєте доступ лише ви.

Це можуть бути програмні "гарячі" додатки на телефоні, як Trust Wallet чи MetaMask, або апаратні "холодні" гаманці у вигляді флешки, такі як Ledger, Trezor чи KeepKey, які не підключені до інтернету і тому максимально захищені. Доступ до такого гаманця забезпечує seed-фраза – головний ключ із 12 або 24 слів, який у жодному разі не можна зберігати у цифровому вигляді, а слід записати на папері та надійно сховати.

Які податки доведеться сплатити

Коли прийде час фіксувати прибуток і виводити гроші назад у гривню через P2P, інвесторам доведеться зіткнутися з суворими податковими реаліями. Оскільки профільний закон досі лежить у кабінетах Верховної Ради, в Україні продовжує діяти загальна схема оподаткування. Будь-яке надходження коштів від продажу крипти на банківську картку розглядається податківцями як дохід фізичної особи. З усієї суми виведення доведеться сплатити 23% податку, що складається з 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Варто пам'ятати, що підвищена ставка військового збору була офіційно закріплена законом від 14 квітня 2026 року і діятиме ще три роки після завершення воєнного стану.

Нагадаємо, раніше ми писали, що криптовалюта не повинна бути єдиним інструментом у вашому фінансовому портфелі. Найкраще працює стратегія диверсифікації, коли ризикові цифрові активи поєднуються з консервативними інструментами, такими як державні облігації (ОВДП) або банківські депозити. Крім того, завдяки серпневій валютній лібералізації від НБУ, українці тепер можуть купувати безготівкову іноземну валюту на суму до 200 тисяч гривень на місяць, що відкриває додаткові можливості для безпечного розподілу своїх заощаджень.