Схема мошенничества с использованием поддельных сайтов Google и криптовалютной биржи

Как сообщает издание Associated Press, парню из Сингапура, бросившему школу в восьмом классе, теперь грозит до 20 лет лишения свободы за сговор с целью вымогательства. Его разоблачение стало ключевым прорывом в расследовании Министерства юстиции США.

Следователи выяснили, что в августе 2024 года Лам вместе с сообщниками применил так называемую социальную инженерию – манипулятивную технику, при которой мошенники втираются в доверие под видом сотрудников известных компаний. Двое сообщников организатора выдавали себя за представителей Google и криптобиржи Gemini. Благодаря этому они заставили жертву предоставить доступ к собственному хранилищу Google Drive и раскрыть защитные коды для подтверждения транзакций.

Полученные ключи позволили злоумышленникам мгновенно вывести из кошелька потерпевшего более 4 100 биткоинов. Малоун Лам оказался ключевой фигурой в сети молодых людей, которые проводили подобные аферы еще с 2023 года. Всего в этом деле фигурируют 18 обвиняемых, и Лам стал уже одиннадцатым, кто официально признал свою вину.

Миллионные расходы и арест в Майами

Легализация похищенных средств превратилась в громкую разгульную кампанию, которая длилась всего месяц. Правоохранители установили, что на украденные деньги организатор приобрел более 30 элитных спорткаров, среди которых эксклюзивные Porsche, Lamborghini и Ferrari, а также часы стоимостью 2 миллиона долларов. Кроме того, молодой человек снимал роскошные особняки в Майами и тратил сотни тысяч долларов в ночных клубах – только за один вечер в лос-анджелесском заведении он оставил 569 тысяч долларов.

Агенты ФБР задержали Лама в Майами, хотя накануне ареста один из сотрудников правоохранительных органов, находившийся вне службы, успел предупредить его о рейде. Уже находясь под стражей, преступник в записанном телефонном разговоре с сообщниками признался в содеянном.

Мы всегда обсуждали, как это будет, если я попадусь, но никогда не думали, что все окажется настолько безумным,

– Лам, обвиняемый.

Случаи социальной инженерии наглядно демонстрируют, что самым слабым звеном в безопасности цифровых денег остается человеческий фактор. Даже самая надежная защита биткоин-кошельков или аккаунтов теряет смысл, если владелец сам передает пароли и коды восстановления посторонним лицам под воздействием психологического давления.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский криптовалютный рынок окончательно трансформируется из хаотичной среды в финансовое пространство с четкими правилами игры. На фоне затягивания принятия профильного закона и введения новых лимитов Нацбанком инвесторам приходится адаптировать свои стратегии к текущим реалиям.