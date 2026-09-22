Як капіталізація AMD перетнула психологічний бар'єр

Ринкова капіталізація компанії AMD уперше в історії перевищила 1 трильйон доларів після стрімкого зростання котирувань на 10%, повідомляє видання Bloomberg. Це сталося на тлі вибухового успіху нового додатка штучного інтелекту від Meta, що спричинив масштабну хвилю попиту на процесори.

Цінні папери Advanced Micro Devices досягли рекордного рівня під час торгів у понеділок. Завдяки цьому виробник мікросхем готується остаточно закріпитися у вузькому колі технологічних гігантів вартістю від 1 трильйона доларів, де вже перебувають Nvidia, Broadcom, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company та Micron Technology.

Цікаво! Загалом у світі досягти такої ринкової капіталізації вдалося лише 15 публічним компаніям. Водночас ажіотаж підхопили й інші гравці напівпровідникової галузі: акції Intel зросли на 12%, папери Arm Holdings подорожчали на 17%, а спеціалізований індекс Philadelphia Semiconductor піднявся більш ніж на 4%.

Новий ШІ-агент спричинив ажіотаж на ринку процесорів

Головним каталізатором стрімкого подорожчання став вихід нового додатка Muse від Meta Platforms, який посів перше місце серед безкоштовних програм у магазині App Store від Apple. Популярність інструменту викликала у фінансовому світі хвилю оптимізму щодо потреби в центральних процесорах, які забезпечують роботу подібних агентів штучного інтелекту.

Компанія Meta є другим за величиною клієнтом AMD і забезпечує приблизно 5,5% її загального виторгу. На тлі успіху нового сервісу акції самої Meta злетіли на 11%, показавши найкращий денний результат за тривалий час.

У міру того, як агенти штучного інтелекту набувають все ширшого поширення серед споживачів, попит на серверні процесори повинен зростати завдяки збільшенню обсягів обчислювальних завдань, оркестрування та навантажень на інфраструктуру,

– Джекі Хе, аналітик компанії Jefferies.

Фахівці ринку зазначають, що автономні агенти вимагають значно більших обчислювальних потужностей порівняно зі звичайними мовними моделями. Аналітик компанії Wedbush Меттью Брайсон підкреслив, що на ринку центральних процесорів для таких завдань фактично є лише два ключові постачальники – Intel та AMD.

Повернення довіри інвесторів та відновлення ринку

Для AMD це зростання стало важливою перемогою після двомісячного періоду збитків, коли інвестори сумнівалися в швидкій окупності масштабних інвестицій у штучний інтелект. За вересень акції компанії піднялися орієнтовно на 30%, що стало найкращим місячним показником із травня цього року та повністю перекрило попереднє літнє падіння.

Раніше ми писали, що акції провідних виробників мікросхем зазнавали суттєвого тиску через заклики керівників технологічних компаній пригальмувати розробку нових моделей штучного інтелекту через безпекові ризики. Наразі ж новий виток споживчого попиту знову повернув упевненість інвесторам на фондовому ринку.