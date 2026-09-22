Как рыночная капитализация AMD преодолела психологический барьер

Рыночная капитализация компании AMD впервые в истории превысила 1 триллион долларов после стремительного роста котировок на 10%, сообщает издание Bloomberg. Это произошло на фоне взрывного успеха нового приложения искусственного интеллекта от Meta, вызвавшего масштабную волну спроса на процессоры.

Ценные бумаги Advanced Micro Devices достигли рекордного уровня во время торгов в понедельник. Благодаря этому производитель микросхем готовится окончательно закрепиться в узком кругу технологических гигантов стоимостью от 1 триллиона долларов, в который уже входят Nvidia, Broadcom, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company и Micron Technology.

Интересно! Всего в мире достичь такой рыночной капитализации удалось лишь 15 публичным компаниям. В то же время ажиотаж подхватили и другие игроки полупроводниковой отрасли: акции Intel выросли на 12%, бумаги Arm Holdings подорожали на 17%, а специализированный индекс Philadelphia Semiconductor поднялся более чем на 4%.

Новый ИИ-агент вызвал ажиотаж на рынке процессоров

Главным катализатором стремительного роста цен стал выход нового приложения Muse от Meta Platforms, которое заняло первое место среди бесплатных программ в магазине App Store от Apple. Популярность этого инструмента вызвала в финансовом мире волну оптимизма относительно спроса на центральные процессоры, обеспечивающие работу подобных агентов искусственного интеллекта.

Компания Meta является вторым по величине клиентом AMD и обеспечивает примерно 5,5% ее общей выручки. На фоне успеха нового сервиса акции самой Meta взлетели на 11%, показав лучший дневной результат за долгое время.

По мере того как агенты искусственного интеллекта получают все более широкое распространение среди потребителей, спрос на серверные процессоры должен расти благодаря увеличению объемов вычислительных задач, оркестрирования и нагрузок на инфраструктуру,

– Джеки Хэ, аналитик компании Jefferies.

Эксперты рынка отмечают, что автономные агенты требуют значительно больших вычислительных мощностей по сравнению с обычными языковыми моделями. Аналитик компании Wedbush Мэттью Брайсон подчеркнул, что на рынке центральных процессоров для таких задач фактически есть только два ключевых поставщика – Intel и AMD.

Восстановление доверия инвесторов и восстановление рынка

Для AMD этот рост стал важной победой после двухмесячного периода убытков, когда инвесторы сомневались в быстрой окупаемости масштабных инвестиций в искусственный интеллект. За сентябрь акции компании выросли примерно на 30%, что стало лучшим месячным показателем с мая этого года и полностью компенсировало предыдущее летнее падение.

Ранее мы писали, что акции ведущих производителей микросхем испытывали существенное давление из-за призывов руководителей технологических компаний приостановить разработку новых моделей искусственного интеллекта из-за рисков для безопасности. Сейчас же новый виток потребительского спроса вновь вернул уверенность инвесторам на фондовом рынке.