Скепсис інвесторів та реакція виробників мікросхем

Як повідомляє видання Reuters, приводом для зміни настроїв на фондовому ринку стала заява очільника компанії Anthropic Даріо Амодеї, який закликав пригальмувати темпи розробки потужних моделей штучного інтелекту. З його позицією публічно погодилися засновник xAI Ілон Маск та керівник OpenAI Сем Альтман.

Загальне занепокоєння посилилося після звільнення дослідника Anthropic Джейкоба Коксона, який заявив про ризики технології для безпеки людства. Заяви розробників одразу відбилися на котируваннях: папери виключно технологічних гігантів пішли донизу, а акції Nvidia втратили понад 2% у передторговельній сесії.

Зниження торкнулося й інших представників так званої "Чудової сімки" – акції Meta та Amazon подешевшали понад ніж на 1%. Найбільше падіння демонструють виробники мікропроцесорів: цінні папери Intel, AMD та Marvell Technology знизилися на 5–6%, оскільки ринок побоюється уповільнення інвестицій у нове обладнання.

Найсильніші аргументи на користь обережності грунтуються на доказах, а не на страху. Нам слід остерігатися як компаній, що захищають свої позиції, так і впевнених прогнозів про наслідки, які ніхто не може кількісно оцінити,

– Браян Якобсен, головний економічний стратег Annex Wealth Management.

Частина відомих інвесторів закликає не піддаватися панічним настроям і шукати прагматичні причини таких заяв. Відомий інвестор Майкл Бьюррі опублікував допис у мережі X, зазначивши, що публічні попередження від лідерів ринку є лише спробою стримати нових конкурентів.

Зростання нафтових цін та очікування підвищення ставок

Негативні настрої в секторі штучного інтелекту накладаються на загальну невизначеність у світовій економіці. Трейдери оцінюють імовірність чергового підвищення облікової ставки Федеральною резервною системою США у майже 89%, що зазвичай робить кредити дорожчими для бізнесу й гальмує економічне зростання.

Додатковим фактором ризику для гаманців споживачів залишається прискорення інфляції та стрибок цін на сировину. Нафта марки Brent зросла на 3,6% до 108,31 долара за барель, досягнувши найвищого рівня з травня, що зрештою підвищує витрати на пальне та логістику по всьому світу.

Раніше ми писали, що акції технологічних та напівпровідникових компаній в Азії зазнали відчутного падіння після заяв керівників провідних розробників штучного інтелекту про необхідність сповільнити темпи досліджень. Інвестори відреагували на попередження про ризики для людства та скасування виходу OpenAI на біржу цього року.