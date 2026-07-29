Чому інвестори почали продавати акції ШІ-компаній

Південнокорейський фондовий ринок 29 липня продовжив різке падіння вже другу торгову сесію поспіль, повідомляє Reuters. Індекс KOSPI втратив близько 7%, опустившись до найнижчого рівня з початку квітня.

Головним фактором розпродажу стали акції виробника мікрочипів SK Hynix, який опублікував сильну квартальну звітність, однак її виявилося недостатньо, щоб виправдати надзвичайно високі очікування інвесторів.

Аналітики зазначають, що компанії, які були головними бенефіціарами буму штучного інтелекту, стали надто дорогими. За словами керівника портфеля Allspring Global Investments Гарі Тана, інвестори чекали не лише високих фінансових результатів, а й нових довгострокових контрактів та сигналів про збільшення виплат акціонерам. Відсутність таких новин посилила розчарування на ринку.

Експерти Société Générale також звертають увагу, що нинішнє падіння багато в чому пов'язане із закриттям великих кредитних позицій. У травні та червні інвестори активно використовували позикові кошти для купівлі акцій технологічних компаній, а тепер почали масово скорочувати ризики.

Волатильність може зберігатися ще певний час

Фахівці вважають, що ринок переживає етап переоцінки вартості технологічних компаній. Стратег NLI Research Institute Шінго Іде зазначив, що нинішній розпродаж не пов'язаний із якоюсь однією негативною подією – це продовження корекції після надто стрімкого зростання котирувань.

У BNY також вказують на високу частку позикового капіталу на корейському ринку. На їхню думку, процес скорочення кредитного навантаження ще не завершився, тому волатильність може зберігатися. Водночас ознак повноцінної паніки експерти поки не бачать – капітал переважно перетікає з технологічного сектору в інші галузі економіки.

Представники East Eagle Asset Management додають, що ринок ще у червні подавав сигнали про перегрітість. Значний приплив коштів у акції SK Hynix, Samsung Electronics та інші компанії, пов'язані зі штучним інтелектом, створив умови для масштабної технічної корекції. На думку аналітиків, розпродаж може завершитися після того, як ринок повністю позбудеться надмірного кредитного навантаження.

До речі, азійські акції виробників напівпровідників різко впали після того, як інвестори почали сумніватися в подальшому бумі штучного інтелекту. Додатковий тиск на ринок посилили побоювання щодо конкуренції з боку Китаю та фінансування масштабних ШІ-проєктів.