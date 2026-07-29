Почему инвесторы начали продавать акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом

Южнокорейский фондовый рынок 29 июля продолжил резкое падение уже вторую торговую сессию подряд, сообщает Reuters. Индекс KOSPI потерял около 7%, опустившись до самого низкого уровня с начала апреля.

Главным фактором распродажи стали акции производителя микрочипов SK Hynix, который опубликовал сильную квартальную отчетность, однако ее оказалось недостаточно, чтобы оправдать чрезвычайно высокие ожидания инвесторов.

Аналитики отмечают, что компании, которые были главными бенефициарами бума искусственного интеллекта, стали слишком дорогими. По словам портфельного менеджера Allspring Global Investments Гари Тана, инвесторы ожидали не только высоких финансовых результатов, но и новых долгосрочных контрактов, а также сигналов об увеличении выплат акционерам. Отсутствие таких новостей усилило разочарование на рынке.

Эксперты Société Générale также обращают внимание на то, что нынешнее падение во многом связано с закрытием больших кредитных позиций. В мае и июне инвесторы активно использовали заемные средства для покупки акций технологических компаний, а теперь начали массово сокращать риски.

Волатильность может сохраняться еще некоторое время

Специалисты считают, что рынок переживает этап переоценки стоимости технологических компаний. Стратег NLI Research Institute Синго Иде отметил, что нынешняя распродажа не связана с каким-то одним негативным событием – это продолжение коррекции после слишком стремительного роста котировок.

В BNY также указывают на высокую долю заемного капитала на корейском рынке. По их мнению, процесс сокращения кредитной нагрузки еще не завершился, поэтому волатильность может сохраняться. В то же время признаков полноценной паники эксперты пока не видят – капитал преимущественно перетекает из технологического сектора в другие отрасли экономики.

Представители East Eagle Asset Management добавляют, что рынок еще в июне подавал сигналы о перегреве. Значительный приток средств в акции SK Hynix, Samsung Electronics и других компаний, связанных с искусственным интеллектом, создал условия для масштабной технической коррекции. По мнению аналитиков, распродажа может завершиться после того, как рынок полностью избавится от избыточной кредитной нагрузки.

Кстати, азиатские акции производителей полупроводников резко упали после того, как инвесторы начали сомневаться в дальнейшем буме искусственного интеллекта. Дополнительное давление на рынок усилили опасения относительно конкуренции со стороны Китая и финансирования масштабных проектов в области ИИ.