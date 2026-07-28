Найбільший розпродаж акцій виробників чипів за останні роки

Азійський ринок напівпровідників пережив різке падіння, а найбільший удар припав на Південну Корею, повідомляє Reuters. Інвестори почали активно продавати акції виробників чипів через сумніви щодо високих оцінок компаній, фінансування інфраструктури штучного інтелекту та посилення конкуренції з боку китайських виробників.

Найбільше втратили Samsung Electronics – її акції впали на 13,4%, що стало найгіршим одноденним результатом майже за два десятиліття. Папери SK Hynix подешевшали ще сильніше – на 14,7%, що суттєво потягнуло вниз південнокорейський індекс KOSPI, який завершив торги зі спадом на 10,8%.

Негативна динаміка охопила й інші азійські компанії. Японська Kioxia Holdings втратила 18,3%, а тайванська MediaTek – майже 10%. Напередодні акції SK Hynix у США також знизилися на 7,5%, опустившись нижче ціни первинного розміщення.

Аналітики зазначають, що ринок почав переоцінювати перспективи компаній, які були головними бенефіціарами буму штучного інтелекту. Навіть сильні фінансові результати окремих корпорацій уже не здатні підтримати котирування, адже інвестори дедалі більше зосереджуються на ризиках окупності багатомільярдних вкладень.

Чому інвестори почали сумніватися у бумі штучного інтелекту

Одним із головних факторів погіршення настроїв стали повідомлення про технологічний прогрес Китаю. На ринку з'явилася інформація, що китайські компанії працюють над власним обладнанням для глибокої ультрафіолетової літографії (DUV), що потенційно може прискорити розвиток місцевого виробництва пам'яті та посилити конкуренцію на світовому ринку.

Додатковий тиск створило успішне біржове розміщення китайського виробника пам'яті CXMT, яке посилило побоювання щодо майбутнього надлишку пропозиції та можливого падіння цін на мікросхеми. Водночас повідомлення про те, що Nvidia може надати фінансову підтримку масштабному проєкту дата-центрів OpenAI приблизно на 250 мільярдів доларів, викликало питання щодо того, наскільки виробник чипів фактично фінансує власних клієнтів.

Ще одним фактором стала популярність дешевих китайських моделей штучного інтелекту з відкритим кодом, зокрема Kimi K3. Інвестори припускають, що якщо такі моделі потребуватимуть меншої кількості обчислювальних ресурсів, то майбутній попит на дорогі ШІ-чипи та високошвидкісну пам'ять може виявитися нижчим, ніж прогнозувалося раніше.

Експерти наголошують, що ризики для провідних азійських виробників мають переважно довгостроковий характер. Попри швидкий розвиток китайських компаній, у сегменті найсучаснішої пам'яті HBM вони, як і раніше, суттєво відстають від південнокорейських лідерів, тому конкуренція в цьому напрямку ще не стане визначальним фактором найближчим часом.

До речі, американські технологічні компанії з початку 2026 року скоротили майже 140 тисяч працівників, одночасно збільшуючи витрати на розвиток штучного інтелекту. Інвестори дедалі уважніше оцінюють, чи окупляться рекордні вкладення в AI-інфраструктуру та як вони вплинуть на фінансові результати корпорацій.