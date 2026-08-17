Німецькі інвестиції у США обвалилися

У першій половині 2026 року німецькі компанії інвестували у США близько 4,3 мільярда євро, що приблизно на 66% менше, ніж за аналогічний період роком раніше, повідомляє Reuters. Це найнижчий показник за три роки, свідчать розрахунки Німецького економічного інституту (IW), зроблені на основі даних Бундесбанку.

Якщо порівнювати з першою половиною 2024 року, падіння ще суттєвіше – майже 80%. Для порівняння: у п'ять років до пандемії COVID-19 німецький бізнес у середньому інвестував у США за перше півріччя близько 15,8 мільярда євро.

Дослідниця IW Саміна Султан зазначила, що зниження інвестицій продовжує тенденцію, яка сформувалася після повернення Дональда Трампа до Білого дому у січні 2025 року.

Однією з головних причин невизначеності стала торговельна політика американської адміністрації. Трамп неодноразово погрожував торговельним партнерам США запровадженням мит, намагаючись домогтися від них поступок на користь Вашингтона.

Через це європейський бізнес отримав додаткові ризики при плануванні довгострокових проєктів у США. Водночас Європейський Союз у рамках домовленостей зі США погодився на значні інвестиційні зобов'язання, зокрема на 600 мільярдів доларів вкладень.

Чому німецький бізнес все ще не відмовляється від США

Попри різке скорочення нових інвестицій, американський ринок залишається важливим для німецьких компаній. Дослідження показало, що бізнеси, які вже працюють у США, продовжують вкладати отримані там прибутки назад у місцеву економіку.

Зокрема, у структурі інвестиційних потоків за 2025 рік були дуже високими показники прямих інвестиційних кредитів та реінвестованих прибутків. Водночас вкладення безпосередньо в акціонерний капітал – тобто баланс нових інвестицій та ліквідацій – залишалися нижчими за середній рівень.

"Компанії, які вже працюють у США, продовжують реінвестувати отримані там прибутки в країну", – пояснила Султан. За її словами, це свідчить про те, що США загалом залишаються привабливим ринком для німецького бізнесу.

Отже, нинішня ситуація більше схожа не на повний вихід німецьких компаній зі США, а на обережність щодо нових масштабних проєктів. Торговельна політика Вашингтона змушує бізнес відкладати або переглядати рішення про нові вкладення, тоді як компанії, які вже мають виробництво чи активи в Америці, продовжують працювати та реінвестувати прибутки.

Тим часом азійські фондові ринки завершили минулий тиждень потужним зростанням після того, як свіжі дані щодо інфляції у США знизили побоювання щодо швидкого підвищення ставки ФРС. Водночас невизначеність навколо війни на Близькому Сході та ситуації в Ормузькій протоці залишається головним ризиком для інвесторів.