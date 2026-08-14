Акції в Азії зростають на тлі зміни очікувань щодо ФРС

Широкий індекс азійсько-тихоокеанських акцій без урахування Японії MSCI у п'ятницю зріс на 0,16% і прямує до тижневого приросту приблизно на 2,6%, повідомляє Reuters. Це може стати найкращим тижневим результатом індексу за останні два місяці.

Особливо помітне зростання продемонстрував японський Nikkei, який додав 1,5%. Південнокорейський KOSPI піднявся на 1,8% і може завершити семитижневу смугу падіння: від початку поточного тижня індекс уже зріс майже на 11%.

Одним із ключових факторів для ринків стали свіжі американські дані щодо інфляції. Вони показали, що ціновий тиск залишається контрольованим, що зменшило побоювання інвесторів щодо підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою вже у вересні.

За даними CME FedWatch, зараз трейдери оцінюють імовірність підвищення ставки ФРС наступного місяця приблизно у 35%. Тиждень тому така ймовірність становила близько 55%.

Сприятливіші очікування щодо монетарної політики США підтримують апетит до ризикових активів. Додатковим драйвером залишається штучний інтелект: сильні фінансові результати технологічних компаній допомогли інвесторам відкласти побоювання щодо величезних витрат на розвиток AI-інфраструктури.

Водночас аналітики застерігають, що нинішнє зростання не варто сприймати як повноцінний перехід ринків у режим «risk-on». За словами головного інвестиційного стратега Saxo Charu Chanana, ситуація залишається залежною від новин, а новий стрибок цін на нафту може швидко повернути побоювання щодо інфляції та ставки ФРС.

Війна, нафта та слабка єна залишаються ризиками

Попри зростання фондових індексів, переговори щодо припинення війни на Близькому Сході не демонструють достатнього прогресу. США погрожують посилити економічний тиск на Іран, зокрема продовжити морську блокаду.

Це вже позначилося на нафтовому ринку. Brent у п'ятницю торгувався поблизу 87 доларів за барель, а за підсумками тижня ціна може зрости приблизно на 4%. Таким чином, нафта перериває двотижневу серію падіння.

Для інвесторів проблема полягає у тому, що подорожчання енергоносіїв здатне знову посилити інфляційний тиск. Якщо ціни на нафту різко підуть угору через ескалацію конфлікту, очікування щодо ФРС можуть знову змінитися.

Окрему увагу ринок приділяє японській єні. Валюта перебуває поблизу рівня 160 єн за долар, який трейдери вважають критичним та потенційно здатним спровокувати нове втручання японської влади.

Водночас учасники ринку очікують, що Банк Японії може підвищити процентну ставку вже у вересні. Це могло б підтримати єну, однак занадто обережна позиція регулятора здатна розчарувати інвесторів.

На товарному ринку тим часом золото подешевшало на 0,6% – до близько 4 325 доларів за унцію. Інвестори частково фіксували прибуток після того, як напередодні дорогоцінний метал досяг найвищого рівня з початку червня.

Таким чином, глобальні ринки наразі отримали перепочинок завдяки слабшому інфляційному тиску у США. Проте геополітична невизначеність, ситуація з нафтою та майбутні рішення центральних банків можуть швидко змінити настрої інвесторів.