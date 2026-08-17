Немецкие инвестиции в США резко сократились

В первой половине 2026 года немецкие компании инвестировали в США около 4,3 миллиарда евро, что примерно на 66% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает Reuters. Это самый низкий показатель за три года, свидетельствуют расчеты Немецкого экономического института (IW), сделанные на основе данных Бундесбанка.

Если сравнивать с первой половиной 2024 года, падение еще более существенное – почти 80%. Для сравнения: за пять лет до пандемии COVID-19 немецкий бизнес в среднем инвестировал в США за первое полугодие около 15,8 миллиарда евро.

Исследовательница IW Самина Султан отметила, что снижение инвестиций продолжает тенденцию, сформировавшуюся после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года.

Одной из главных причин неопределенности стала торговая политика американской администрации. Трамп неоднократно угрожал торговым партнерам США введением пошлин, пытаясь добиться от них уступок в пользу Вашингтона.

Из-за этого европейский бизнес столкнулся с дополнительными рисками при планировании долгосрочных проектов в США. В то же время Европейский Союз в рамках договоренностей с США согласился на значительные инвестиционные обязательства, в частности на 600 миллиардов долларов вложений.

Почему немецкий бизнес по-прежнему не отказывается от США

Несмотря на резкое сокращение новых инвестиций, американский рынок остается важным для немецких компаний. Исследование показало, что компании, уже работающие в США, продолжают вкладывать полученную там прибыль обратно в местную экономику.

В частности, в структуре инвестиционных потоков за 2025 год были очень высокими показатели прямых инвестиционных кредитов и реинвестированной прибыли. В то же время вложения непосредственно в акционерный капитал – то есть баланс новых инвестиций и ликвидаций – оставались ниже среднего уровня.

"Компании, которые уже работают в США, продолжают реинвестировать полученную там прибыль в страну", – пояснила Султан. По ее словам, это свидетельствует о том, что США в целом остаются привлекательным рынком для немецкого бизнеса.

Таким образом, нынешняя ситуация больше похожа не на полный уход немецких компаний из США, а на осторожность в отношении новых масштабных проектов. Торговая политика Вашингтона заставляет бизнес откладывать или пересматривать решения о новых инвестициях, в то время как компании, уже имеющие производство или активы в Америке, продолжают работать и реинвестировать прибыль.

Между тем азиатские фондовые рынки завершили прошедшую неделю мощным ростом после того, что свежие данные по инфляции в США снизили опасения относительно скорого повышения ставки ФРС. В то же время неопределенность вокруг войны на Ближнем Востоке и ситуации в Ормузском проливе остается главным риском для инвесторов.