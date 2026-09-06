OpenAI вже показував, що ШІ може вийти за межі лабораторій

Угода між Microsoft та OpenAI була оголошена 22 липня 2019 року, йдеться на сайті Microsoft. Тоді Microsoft заявив про інвестицію в розмірі 1 мільярда доларів, а компанії домовилися про довгострокове партнерство у сфері штучного інтелекту.

На той момент OpenAI ще не мав продукту, який би був відомий мільйонам людей. Однак стартап уже демонстрував результати, що вказували на потенціал масштабних систем ШІ.

Зокрема, у квітні 2019 року OpenAI Five переміг чинних чемпіонів світу з Dota 2 – команду OG. Розробники наголошували, що для такого результату їм довелося масштабувати навчання системи, а сам проєкт продемонстрував здатність штучного інтелекту перевершувати людей у складному середовищі.

Це було важливо для Microsoft, адже OpenAI показував не лише теоретичні напрацювання, а й те, що збільшення обчислювальних потужностей може суттєво підвищувати можливості моделей. У OpenAI прямо зазначали, що для OpenAI Five ключовим фактором прогресу стало масштабування.

Ще одним важливим сигналом була сама стратегія OpenAI. Компанія ставила перед собою значно амбітнішу мету, ніж створення одного ШІ-продукту, – розробку штучного загального інтелекту (AGI), який у перспективі мав би виконувати широкий спектр інтелектуальних завдань. Саме підтримку цієї мети Microsoft називав однією з причин своєї інвестиції.

Microsoft отримував не лише частку в стартапі, а й стратегічного партнера

Для Microsoft ця угода була цікавою ще й тому, що компанія могла поєднати власну інфраструктуру Azure з дослідженнями OpenAI.

У межах партнерства Microsoft та OpenAI мали спільно створювати нові технології суперкомп'ютерів на базі Azure. При цьому Microsoft ставав ексклюзивним хмарним провайдером OpenAI, а сама інфраструктура мала масштабуватися до рівня, необхідного для розробки систем AGI.

Тобто Microsoft фактично робив ставку одразу на кілька напрямів. По-перше, компанія отримувала доступ до передових досліджень OpenAI. По-друге, Azure ставав фундаментом для тренування великих моделей, а отже міг отримати значну роль у майбутньому ринку ШІ.

Це особливо важливо з огляду на те, що вже тоді було зрозуміло: розвиток потужних моделей потребує величезних обчислювальних ресурсів. OpenAI Five, наприклад, використовував масштабовану інфраструктуру з сотнями GPU та десятками тисяч CPU-ядер, демонструючи, наскільки важливою для прогресу ШІ є обчислювальна потужність.

Таким чином, 1 мільярд доларів у 2019 році був для Microsoft не просто фінансовою інвестицією в перспективний стартап. Компанія фактично намагалася зайняти вигідну позицію на майбутньому ринку ШІ: отримати стратегічного партнера, посилити Azure та долучитися до розробки технологій, які потенційно могли стати новою основою цифрової економіки.

Подальший розвиток партнерства показав, наскільки далекоглядною була ця ставка. Microsoft та OpenAI згодом масштабували співпрацю, а технології OpenAI почали використовуватися у продуктах Microsoft та хмарних сервісах Azure.

Раніше ми писали, що інвестори дедалі менше сумніваються в масштабах витрат на штучний інтелект і тепер шукають компанії, які зможуть перетворити цей бум на стабільний прибуток. У центрі уваги опинилися не лише виробники чипів, а й найбільші хмарні платформи та спеціалізовані оператори обчислювальних потужностей.