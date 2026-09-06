OpenAI уже продемонстрировала, что ИИ может выйти за пределы лабораторий
Соглашение между Microsoft и OpenAI было объявлено 22 июля 2019 года, говорится на сайте Microsoft. Тогда Microsoft объявила об инвестициях в размере 1 миллиарда долларов, а компании договорились о долгосрочном партнерстве в сфере искусственного интеллекта.
На тот момент у OpenAI еще не было продукта, который был бы известен миллионам людей. Однако стартап уже демонстрировал результаты, указывавшие на потенциал масштабных систем ИИ.
В частности, в апреле 2019 года OpenAI Five победила действующих чемпионов мира по Dota 2 – команду OG. Разработчики подчеркивали, что для достижения такого результата им пришлось масштабировать обучение системы, а сам проект продемонстрировал способность искусственного интеллекта превосходить людей в сложной среде.
Это было важно для Microsoft, ведь OpenAI демонстрировал не только теоретические наработки, но и то, что увеличение вычислительных мощностей может существенно повысить возможности моделей. В OpenAI прямо отмечали, что для OpenAI Five ключевым фактором прогресса стало масштабирование.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Еще одним важным сигналом была сама стратегия OpenAI. Компания ставила перед собой гораздо более амбициозную цель, чем создание одного ИИ-продукта, – разработку искусственного общего интеллекта (AGI), который в перспективе должен был бы выполнять широкий спектр интеллектуальных задач. Именно поддержку этой цели Microsoft называл одной из причин своего инвестирования.
Microsoft получала не только долю в стартапе, но и стратегического партнера
Для Microsoft эта сделка была интересна еще и потому, что компания могла объединить собственную инфраструктуру Azure с исследованиями OpenAI.
В рамках партнерства Microsoft и OpenAI должны были совместно создавать новые технологии суперкомпьютеров на базе Azure. При этом Microsoft становилась эксклюзивным облачным провайдером OpenAI, а сама инфраструктура должна была масштабироваться до уровня, необходимого для разработки систем AGI.
То есть Microsoft фактически делал ставку сразу на несколько направлений. Во-первых, компания получала доступ к передовым исследованиям OpenAI. Во-вторых, Azure становился фундаментом для обучения больших моделей, а значит, мог занять значительную роль на будущем рынке ИИ.
Это особенно важно, учитывая, что уже тогда было ясно: развитие мощных моделей требует огромных вычислительных ресурсов. OpenAI Five, например, использовал масштабируемую инфраструктуру с сотнями графических процессоров и десятками тысяч ядер центральных процессоров, демонстрируя, насколько важна для прогресса ИИ вычислительная мощность.
Таким образом, 1 миллиард долларов в 2019 году был для Microsoft не просто финансовой инвестицией в перспективный стартап. Компания фактически пыталась занять выгодную позицию на будущем рынке ИИ: обрести стратегического партнера, укрепить Azure и присоединиться к разработке технологий, которые потенциально могли стать новой основой цифровой экономики.
Дальнейшее развитие партнерства показало, насколько дальновидной была эта ставка. Microsoft и OpenAI впоследствии расширили сотрудничество, а технологии OpenAI начали использоваться в продуктах Microsoft и облачных сервисах Azure.
Ранее мы писали, что инвесторы все меньше сомневаются в масштабах расходов на искусственный интеллект и теперь ищут компании, которые смогут превратить этот бум в стабильную прибыль. В центре внимания оказались не только производители чипов, но и крупнейшие облачные платформы, а также специализированные операторы вычислительных мощностей.