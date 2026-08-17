Інвестори змінюють погляд на ШІ-акції

Останній сезон корпоративної звітності змістив головне питання навколо штучного інтелекту, повідомляє Reuters. Якщо раніше інвестори переважно намагалися зрозуміти, чи окупляться величезні витрати технологічних гігантів на ШІ-інфраструктуру, то тепер вони шукають конкретних майбутніх переможців.

Звіти Microsoft та Amazon продемонстрували, що попит на інфраструктуру для штучного інтелекту залишається високим. Зростання хмарного бізнесу прискорюється, а дефіцит обчислювальних потужностей усе ще зберігається.

Через це великі інвестори продовжують тримати значні позиції в напівпровідниковому секторі, попри липневий розпродаж, коли ринок засумнівався в доцільності масштабних витрат на ШІ та почав сильніше враховувати конкуренцію з боку Китаю.

Водночас фонди збільшують вкладення у гіпермасштабовані хмарні компанії – найбільших постачальників хмарних сервісів, які мають достатній масштаб, щоб швидко розширювати ШІ-інфраструктуру.

"Гіпермасштабовані компанії зараз визнають одними з найбільших бенефіціарів зміни парадигми, пов'язаної зі ШІ", – зазначив Браян Барбетта з Wellington Management, яка управляє приблизно 1,3 трильйона доларів активів.

Він додав, що такі компанії залишаються ключовими позиціями у портфелях фонду, а його команда нещодавно навіть збільшила вкладення в низку таких бізнесів.

Цікаво, що чотири найбільші компанії за обсягами капітальних витрат на ШІ цього року відстали за динамікою акцій від індексу Philadelphia Semiconductor Index. Водночас спеціалізовані оператори обчислювальних потужностей CoreWeave та Nebius продемонстрували значно кращу динаміку.

Які компанії можуть стати переможцями ШІ-буму

Попри стрімке зростання спеціалізованих операторів, частина інвесторів вважає, що в довгостроковій перспективі саме найбільші хмарні компанії отримають найбільшу вигоду від нинішніх вкладень.

Річард Клод із Janus Henderson зазначає, що ближче до кінця 2027 року та у 2028 році гіпермасштабовані компанії можуть почати нарощувати прибуток і грошові потоки швидше, ніж зростатимуть їхні додаткові капітальні витрати.

За його словами, Amazon є однією з найбільших позицій фонду з перевищенням цільової ваги. "Сьогоднішні капітальні витрати – це завтрашні продажі", – пояснив Клод.

Водночас інвестори закликають не протиставляти виробників чипів та хмарні компанії. Джон Лемб із Capital Group, яка управляє близько 3,6 трильйона доларів, вважає, що ШІ варто розглядати як цілу екосистему.

Окрему перевагу, на думку аналітиків, матимуть компанії, які контролюють одночасно обчислювальні потужності та програмні інструменти для ефективного використання ШІ. Саме тому Amazon, Microsoft і Google можуть мати більш стійкі конкурентні переваги, ніж спеціалізовані neocloud-компанії.

Останні можуть опинитися під тиском, коли на ринок вийдуть нові обчислювальні потужності та ціни на них нормалізуються. Крім того, їхня залежність від боргового фінансування може зробити бізнес більш вразливим.

Водночас нинішні оцінки великих хмарних компаній залишаються нижчими за пікові рівні після пандемії. Наприклад, Microsoft торгується приблизно за 24,6 форвардного прибутку, тоді як для Meta цей показник становить близько 17,6.

Однак навіть у випадку найбільших гравців залишається ключове питання – наскільки швидко вони зможуть монетизувати інвестиції в ШІ. За оцінкою CIO швейцарського управління капіталом LGF+ZEST Альберто Конки, монетизація технології має зрости у 5 – 13 разів, щоб виправдати нинішні плани витрат.

Таким чином, у міру дозрівання ринку кількість компаній, здатних отримувати надприбутки від ШІ, ймовірно, скорочуватиметься. Найкращі позиції матимуть бізнеси з масштабною технологічною базою, великою клієнтською мережею та контролем над власною інфраструктурою.

Тим часом Nvidia запускає масштабну фінансову ініціативу на понад 500 мільярдів доларів для розвитку інфраструктури штучного інтелекту, а Goldman Sachs уже шукає потенційних інвесторів для участі в угоді. До фінансування можуть долучитися банки, страховики, керуючі активами та приватні кредитні фонди.