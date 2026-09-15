Что происходит на фондовых рынках

Доходность американских облигаций растет в течение последнего месяца, пишет Reuters.

Инвесторы учитывают повышение ожиданий в отношении процентных ставок, значительные объемы выпуска госдолга, устойчивый экономический рост и опасения относительно долгосрочного состояния государственных финансов США.

В центре внимания рынков оказалась Федеральная резервная система США. Трейдеры ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов и сигналов о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики, хотя председатель ФРС Кевин Ворш не любит давать какие-либо прогнозы относительно дальнейшей траектории ставок.

Основной мировой фондовый индекс MSCI во вторник снизился на 0,28% после падения на 0,65% днем ранее.

Европейский индекс STOXX 600 упал на 0,89% – до 630,30 пункта, самого низкого уровня с 12 июня.

Европейский индекс технологических акций снизился на 0,40% после падения более чем на 2% накануне. Фьючерсы на Nasdaq снизились на 0,44%, а на S&P 500 – на 0,45%.

Тайваньский фондовый индекс потерял 0,77%, тогда как японский Nikkei завершил торги без изменений, в течение дня колеблясь между ростом и падением.

Во вторник доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла уровней, которых не наблюдалось с 2007 года, поскольку трейдеры закладывали в цены серию повышений ставок Федеральной резервной системой.

Доходность немецких гособлигаций Bund, являющихся эталоном для еврозоны, выросла до самого высокого уровня более чем за 17 лет – 3,56%. Трейдеры увеличили ставки на повышение ставок Европейским центральным банком: теперь они ожидают, что депозитная ставка к концу 2027 года составит 3,45% по сравнению с нынешними 2,50%.

Рынок закладывает в цены в целом почти четыре повышения ставок ФРС до конца следующего года,

– заявил Джон Велис, руководитель отдела американской стратегии в BNY.

"Ястребиный" пересмотр ожиданий относительно дальнейшей политики ФРС поддержал доллар. В то же время некоторые стратеги отметили, что рост доходности облигаций усиливает опасения относительно более глубокой коррекции рисковых активов, поэтому инвесторы ищут убежище в американской валюте.

Индекс доллара, измеряющий стоимость американской валюты по отношению к корзине других валют, вырос на 0,15% – до 99,65.

Евро подешевел на 0,1% – до 1,1537 доллара, тогда как доллар укрепился по отношению к иене на 0,40% – до 154,95 иены за доллар.

Ожидается, что Банк Японии повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов – до 1,25% – в конце своего двухдневного заседания в пятницу и подаст сигнал о дальнейшем ужесточении политики.

Регулятор стремится поддержать иену после того, как валютная интервенция помогла отвести курс валюты от 40-летнего минимума.

Напомним, что СМИ ранее писали, что ФРС США в ближайшее время повысит учетную ставку. А именно – в среду, 16 сентября.

В то же время на прошлой неделе американские инвесторы вывели из акционных фондов США более 32 миллиардов долларов. Причиной стал скачок цен на нефть.