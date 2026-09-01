Що відбувається на світовому ринку облігацій

Дохідність глобальних державних облігацій піднялася до найвищого рівня майже за два десятиліття на тлі стрибка цін на нафту та очікувань подальшого підвищення відсоткових ставок центральними банками. Показник глобального боргового індексу Bloomberg зріс до 3,72%, що є максимумом із літа 2008 року та сигналізує про тривалий період дорогих кредитів у світі, повідомляє видання Bloomberg.

Головним каталізатором нового витка зростання дохідностей боргових паперів став виступ голови Федеральної резервної системи США Кевіна Ворша на економічному симпозіумі в Джексон-Гоулі. Очільник американського регулятора підтвердив намір жорстко приборкувати інфляцію, яка вже п’ять років поспіль перевищує цільові показники.

Паралельно світовий ринок занепокоєний новим загостренням конфлікту між США та Іраном, яке загрожує збоями постачання нафти через Ормузьку протоку. Дорожча нафта зазвичай провокує зростання цін на всі товари та послуги, що змушує центробанки тримати ключові ставки високими.

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Занепокоєння інвесторів також підживлюється високими державними видатками у провідних економіках світу – Японії, Великій Британії та США. Щоб купувати борги урядів, які витрачають занадто багато, інвестори вимагають більшої компенсації у вигляді вищих відсотків.

"Ринки закладають вищу траєкторію для короткострокових ставок як у США, так і в усьому світі. Інвестори починають переоцінювати, як виглядають нейтральні політичні ставки, і відбувається їхнє поступове зростання", – говорить Іданна Аппіо, портфельна менеджерка First Eagle Investments.

Через це боргові папери багатьох країн опинилися під значним тиском. Зокрема, дохідність 10-річних державних облігацій Японії сягнула 3%, що стало найвищим рівнем із 1996 року, а аналогічні австралійські папери підскочили до максимумів 2011 року.

Що це означає для кредитів і бізнесу

Зростання дохідності облігацій – це показник того, наскільки дорожчає залучення грошей для урядів та банків. Коли державні облігації дають високий відсоток, фінансові установи також піднімають ставки за іпотекою, автокредитами та позиками для бізнесу, роблячи будь-які борги дорожчими для кінцевих споживачів.

Аналітики Barclays та Societe Generale вже змінили свої прогнози та очікують подальшого підняття ставок уповноваженими органами. Ринок очікує підняття ставок Банком Японії вже у вересні або жовтні, а в Австралії трейдери роблять ставки на четверте підвищення цього року.

"Борговий ринок надсилає дуже чіткий сигнал: більш стійка інфляція означає високі ставки на триваліший строк як абсолютний мінімум. Я очікую, що розпродаж на ринку триватиме й надалі", – говорить Прашант Невнаха, старший стратег із ставок TD Securities у Сінгапурі.

Ситуацію ускладнює й сезонний чинник, адже вересень та жовтень історично є найгіршими місяцями для світового індексу облігацій. Протягом останнього десятиліття цей показник втрачав у середньому понад 1% у кожен із цих двох місяців.

До речі, уряд Чехії представив проєкт бюджету на 2027 рік із дефіцитом у 389 мільярдів крон, що дорівнює 18,7 мільярда доларів для стимулювання інвестування. Це другий за величиною показник в історії країни, який на 25% перевищує цільовий орієнтир поточного року.