Что происходит на мировом рынке облигаций

Доходность глобальных государственных облигаций поднялась до самого высокого уровня почти за два десятилетия на фоне скачка цен на нефть и ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок центральными банками. Показатель глобального долгового индекса Bloomberg вырос до 3,72%, что является максимумом с лета 2008 года и сигнализирует о длительном периоде дорогих кредитов в мире, сообщает издание Bloomberg.

Главным катализатором нового витка роста доходности долговых бумаг стало выступление председателя Федеральной резервной системы США Кевина Уорша на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Глава американского регулятора подтвердил намерение жестко сдерживать инфляцию, которая уже пять лет подряд превышает целевые показатели.

Параллельно с этим мировой рынок обеспокоен новым обострением конфликта между США и Ираном, которое грозит сбоями в поставках нефти через Ормузский пролив. Подорожание нефти обычно провоцирует рост цен на все товары и услуги, что вынуждает центробанки держать ключевые ставки на высоком уровне.

Почему растет стоимость заимствований в мире

Беспокойство инвесторов также подпитывается большими государственными расходами в ведущих экономиках мира – Японии, Великобритании и США. Чтобы покупать долги правительств, которые тратят слишком много, инвесторы требуют большей компенсации в виде более высоких процентов.

"Рынки закладывают более высокую траекторию для краткосрочных ставок как в США, так и во всем мире. Инвесторы начинают переоценивать, как выглядят нейтральные политические ставки, и происходит их постепенный рост", – говорит Иданна Аппио, портфельный менеджер First Eagle Investments.

Из-за этого долговые бумаги многих стран оказались под значительным давлением. В частности, доходность 10-летних государственных облигаций Японии достигла 3%, что стало самым высоким показателем с 1996 года, а аналогичные австралийские бумаги подскочили до максимумов 2011 года.

Что это означает для кредитов и бизнеса

Рост доходности облигаций – это показатель того, насколько дорожает привлечение средств для правительств и банков. Когда государственные облигации приносят высокий доход, финансовые учреждения также повышают ставки по ипотеке, автокредитам и займам для бизнеса, что делает любые долги более дорогостоящими для конечных потребителей.

Аналитики Barclays и Societe Generale уже изменили свои прогнозы и ожидают дальнейшего повышения ставок уполномоченными органами. Рынок ожидает повышения ставок Банком Японии уже в сентябре или октябре, а в Австралии трейдеры делают ставки на четвертое повышение в этом году.

"Долговой рынок посылает очень четкий сигнал: более устойчивая инфляция означает высокие ставки в течение более длительного периода как абсолютный минимум. Я ожидаю, что распродажа на рынке будет продолжаться и в дальнейшем", – говорит Прашант Невнаха, старший стратег по ставкам TD Securities в Сингапуре.

Ситуацию осложняет и сезонный фактор, ведь сентябрь и октябрь исторически являются худшими месяцами для мирового индекса облигаций. В течение последнего десятилетия этот показатель терял в среднем более 1% в каждый из этих двух месяцев.

Кстати, правительство Чехии представило проект бюджета на 2027 год с дефицитом в 389 миллиардов крон, что равно 18,7 миллиарда долларов, для стимулирования инвестиций. Это второй по величине показатель в истории страны, который на 25% превышает целевой ориентир текущего года.