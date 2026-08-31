Куди спрямують бюджетні мільярди

Як повідомляє видання Bloomberg, чеський уряд ухвалив це рішення задля масштабного збільшення державних інвестицій у ключові сфери країни. Міністерка фінансів Алена Шиллерова наголосила, що Прага повинна терміново наростити видатки на розбудову інфраструктури, охорону здоров'я та національну безпеку.

Прем'єр-міністр Андрей Бабіш підкреслив, що порівняно низький рівень державного боргу дозволяє Чехії послабити традиційну фінансову стриманість. На його думку, без додаткових видатків зараз економіка країни зіткнеться з набагато більшими втратами в майбутньому.

Окрім будівництва автошляхів та фінансування лікарень, уряд планує підвищити пенсії та зарплати працівникам бюджетної сфери. Також Прага вперше виділить 2% від обсягу валового внутрішнього продукту на оборону, щоб виконати мінімальний стандарт NATO.

Зростання дефіциту суттєво збільшить загальну потребу держави в запозиченнях. За оцінками Міністерства фінансів, покриття фінансового розриву відбуватиметься паралельно з погашенням старих боргів, яке у 2027 році становитиме близько 493 мільярдів крон.

Вплив на ринок та облігації

Щоб залучити кошти та знизити вартість запозичень, влада планує розширити продаж роздрібних облігацій для населення. Проте фінансові аналітики застерігають, що збільшення емісії державних паперів створює додатковий тиск на ринок.

Більша потреба у фінансуванні може утримувати довгострокову дохідність чеських облігацій на вищому рівні, ніж це було б за інших умов, – говорить Лукаш Кованда, головний економіст Trinity Bank.

До речі, нове військове загострення між США та Іраном підняло світові ціни на нафту Brent вище позначки 90 доларів за барель. Це посилило побоювання щодо високої інфляції та змусило провідні центральні банки світу готуватися до чергового підвищення відсоткових ставок.