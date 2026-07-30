Як зросла дохідність облігацій

Вартість запозичень уряду США сьогодні вперше за останні 19 років піднялася до 5,244%, пише Reuters.

Напередодні Федеральна резервна система США залишила процентні ставки без змін.

Тоді як її голова Кевін Ворш зробив досить суперечливі заяви щодо монетарної політики та перспектив інфляції. Загалом він фактично відмовився робити якісь чіткі прогнози майбутніх кроків регулятора.

На цьому тлі дохідність казначейських облігацій США перевищила позначку 5,2%.

Чому інвестори занепокоєні

Аналітики пов'язують різке зростання дохідності з невизначеністю щодо подальших кроків ФРС. Після заяв Ворша інвестори не отримали чітких сигналів про майбутню монетарну політику США, і це посилило обережність на ринку.

Додатковим фактором невизначеності стало нове загострення ситуації на Близькому Сході. Інвестори побоюються, що зростання цін на нафту може знову прискорити інфляцію.

Також ринки залишаються вразливими через різке коливання акцій найбільших технологічних компаній:

Акції Microsoft на передринкових торгах подорожчали більш ніж на 9%, після того, як компанія заявила, що очікує стабільного зростання грошових потоків щонайменше до 2027 фінансового року.

Тоді як акції Meta втратили понад 8%, оскільки інвестори негативно сприйняли значні витрати компанії на розвиток штучного інтелекту.

Чого очікують інвестори

Після останнього засідання ФРС ринки підвищили оцінку ймовірності нового підвищення процентної ставки вже у вересні.

Частина економістів вважає такий крок недоцільним.

Підвищувати ставки під час інфляції, викликаної проблемами з пропозицією, – це помилка,

– заявив економічний стратег Annex Wealth Management Браян Джейкобсен.

Водночас аналітики додають, що навіть у разі нового підвищення ставок це навряд чи суттєво вплине на інфляцію. На їхню думку, головним ризиком зараз залишається можливе скорочення світових поставок нафти через ситуацію в районі Ормузької протоки та атаки на судноплавство в регіоні. Саме це може ускладнити боротьбу зі зростанням цін у США.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп активно інвестує в облігації США. Лише у березні він придбав їх на суму щонайменше 51 мільйон доларів, здійснивши 175 фінансових операцій.