Как выросла доходность облигаций

Стоимость заимствований правительства США сегодня впервые за последние 19 лет поднялась до 5,244%, пишет Reuters.

Накануне Федеральная резервная система США оставила процентные ставки без изменений.

В то же время ее председатель Кевин Ворш сделал довольно противоречивые заявления относительно денежно-кредитной политики и перспектив инфляции. В целом он фактически отказался давать какие-либо четкие прогнозы о будущих шагах регулятора.

На этом фоне доходность казначейских облигаций США превысила отметку 5,2%.

Почему инвесторы обеспокоены

Аналитики связывают резкий рост доходности с неопределенностью относительно дальнейших шагов ФРС. После заявлений Ворша инвесторы не получили четких сигналов о будущей денежно-кредитной политике США, и это усилило осторожность на рынке.

Дополнительным фактором неопределенности стало новое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Инвесторы опасаются, что рост цен на нефть может вновь ускорить инфляцию.

Кроме того, рынки остаются уязвимыми из-за резких колебаний акций крупнейших технологических компаний:

Акции Microsoft на предрыночных торгах подорожали более чем на 9% после того, как компания заявила, что ожидает стабильного роста денежных потоков как минимум до 2027 финансового года.

В то же время акции Meta потеряли более 8%, поскольку инвесторы негативно восприняли значительные расходы компании на развитие искусственного интеллекта.

Чего ожидают инвесторы

После последнего заседания ФРС рынки повысили оценку вероятности нового повышения процентной ставки уже в сентябре.

Часть экономистов считает такой шаг нецелесообразным.

Повышать ставки в период инфляции, вызванной проблемами со предложением, – это ошибка,

– заявил экономический стратег Annex Wealth Management Брайан Джейкобсен.

В то же время аналитики добавляют, что даже в случае нового повышения ставок это вряд ли существенно повлияет на инфляцию. По их мнению, главным риском сейчас остается возможное сокращение мировых поставок нефти из-за ситуации в районе Ормузского пролива и атак на судоходство в регионе. Именно это может осложнить борьбу с ростом цен в США.

Напомним, президент Дональд Трамп активно инвестирует в облигации США. Только в марте он приобрел их на сумму не менее 51 миллиона долларов, совершив 175 финансовых операций.