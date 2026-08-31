Куда пойдут миллиарды из бюджета

Как сообщает издание Bloomberg, чешское правительство приняло это решение с целью масштабного увеличения государственных инвестиций в ключевые сферы страны. Министр финансов Алена Шиллерова подчеркнула, что Прага должна срочно увеличить расходы на развитие инфраструктуры, здравоохранение и национальную безопасность.

Премьер-министр Андрей Бабиш подчеркнул, что относительно низкий уровень государственного долга позволяет Чехии ослабить традиционную финансовую сдержанность. По его мнению, без дополнительных расходов сейчас экономика страны столкнется с гораздо большими потерями в будущем.

Помимо строительства автодорог и финансирования больниц, правительство планирует повысить пенсии и зарплаты работникам бюджетной сферы. Также Прага впервые выделит 2% от объема валового внутреннего продукта на оборону, чтобы выполнить минимальный стандарт НАТО.

Рост дефицита существенно увеличит общую потребность государства в заимствованиях. По оценкам Министерства финансов, покрытие финансового разрыва будет происходить параллельно с погашением старых долгов, которое в 2027 году составит около 493 миллиардов крон.

Влияние на рынок и облигации

Чтобы привлечь средства и снизить стоимость заимствований, власти планируют расширить продажу розничных облигаций для населения. Однако финансовые аналитики предупреждают, что увеличение эмиссии государственных бумаг создает дополнительное давление на рынок.

"Более высокая потребность в финансировании может удерживать долгосрочную доходность чешских облигаций на более высоком уровне, чем это было бы при других условиях", – говорит Лукаш Кованда, главный экономист Trinity Bank.

Кстати, новая военная эскалация между США и Ираном подняла мировые цены на нефть марки Brent выше отметки 90 долларов за баррель. Это усилило опасения по поводу высокой инфляции и заставило ведущие центральные банки мира готовиться к очередному повышению процентных ставок.