Як фондові ринки реагують на загострення конфлікту

Нове військове загострення між США та Іраном підняло світові ціни на нафту Brent вище позначки 90 доларів за барель, повідомляє Reuters. Це посилило побоювання щодо високої інфляції та змусило провідні центральні банки світу готуватися до чергового підвищення відсоткових ставок.

Як повідомляє видання, загострення військово-політичної ситуації на Близькому Сході сталося після того, як американські сили завдали ударів по іранських пускових установках на острові Ларак. У відповідь Іран атакував війська США в Йорданії та повідомив про ураження танкера у Ормузькій протоці.

Додаткової невизначеності ринкам додала заява президента Дональда Трампа про знищення головного нафтового експортного термінала Ірану на острові Харг, хоча військового підтвердження цього поки немає. Стрибок цін на нафту на 2% одразу відбився на настроях інвесторів по всьому світу.

Зростання вартості палива безпосередньо загрожує гаманцям споживачів, адже дорожча нафта тягне за собою підвищення цін на бензин, логістику та майже всі товари щоденного вжитку. Саме тому центробанки змушені реагувати на такі ризики жорсткішою грошовою політикою.

Центральні банки готуються підвищувати ставки

Ймовірність того, що Федеральна резервна система США підніме базову ставку вже у вересні, зросла серед трейдерів до 57%. Базова ставка – це головний орієнтир для вартості грошей в економіці, підвищення якого робить кредити дорожчими, але допомагає стримати зростання цін.

Експерти фінансового гіганта Barclays очікують, що американський регулятор підвищить ставку на 0,25 відсоткового пункта як у вересні, так і у грудні. У той самий час аналітики JPMorgan вважають більш вірогідним рішення про підйом ставок наприкінці року.

"Ми продовжуємо очікувати, що підвищення відбудеться не раніше грудня, хоча погоджуємося, що вересневе засідання залишається відкритим для рішень", – говорить Майкл Феролі, головний економіст JPMorgan у США.

Дохідність облігацій та реакція світових валют

Загострення побоювань щодо інфляції призвело до зростання дохідності державних облігацій Німеччини та Японії до багаторічних максимумів. Вища дохідність державних цінних паперів означає, що урядам доведеться платити більше за залучення боргів на фінансових ринках.

Японська єна знову впала нижче позначки 160 єн за долар, що змушує місцевий центробанк розмірковувати про власне підвищення ставок. Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що коливання курсу єни наразі залишаються під контролем і не потребують спільних інтервенцій.

Нагадаємо, раніше на нашому сайті ми розповідали про те, як жорсткі заяви очільника ФРС Кевіна Ворша під час симпозіуму в Джексен-Гоул сигналізували ринкам про готовність регулятора боротися з інфляцією будь-якими інструментами.

До речі, уряд США має намір придбати 35% пасивної частки у компанії North American Blue Energy Partners венесуельського бізнесмена Алехандро Бетанкура. Також Вашингтон розраховує отримати право купувати 20% видобутку цієї компанії за собівартістю.