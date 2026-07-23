Інвестори роблять ставку на подальший розвиток штучного інтелекту

Азійські фондові ринки зросли після того, як Alphabet і Tesla оприлюднили квартальні результати, повідомляє Reuters. Особливу увагу інвесторів привернула заява Alphabet про збільшення капітальних витрат у 2026 році, що свідчить про збереження високих темпів інвестицій у розвиток інфраструктури для штучного інтелекту.

Саме ці витрати можуть стати потужним драйвером для азійських виробників напівпровідників. На цьому тлі південнокорейський індекс KOSPI зріс більш ніж на 3%, а серед лідерів торгів опинилися SK Hynix і Samsung Electronics. Японський індекс Nikkei також завершив сесію в "зеленій" зоні.

Аналітики зазначають, що головне питання для ринку зараз полягає не в тому, чи існує попит на технології штучного інтелекту, а в тому, коли масштабні інвестиції почнуть приносити компаніям відчутне зростання прибутків. Поки що найбільше виграють виробники чипів, пам'яті та обладнання, які отримують замовлення ще на початковому етапі інвестиційного циклу.

Ринок оцінює перспективи Big Tech та політику центробанків

Попри позитивні настрої в Азії, інвестори залишаються обережними перед публікацією квартальної звітності Microsoft, Meta та Amazon, яка очікується наступного тижня. Саме ці компанії можуть підтвердити або спростувати очікування щодо подальшого масштабного фінансування AI-проєктів.

Водночас увага ринку прикута до майбутнього рішення Європейського центрального банку та очікувань щодо Федеральної резервної системи США. Трейдери дедалі частіше припускають, що американський регулятор може швидше перейти до підвищення процентних ставок, якщо інфляційний тиск посилиться.

Додатковим фактором невизначеності залишається геополітична ситуація на Близькому Сході. Через зростання ризиків для світової економіки інвестори уважно стежать за динамікою інфляції, валютного ринку та подальшими рішеннями центральних банків, які можуть суттєво вплинути на настрої на фондових біржах.

Зверніть увагу, що найбільші технологічні компанії США починають отримувати прибутки від розвитку штучного інтелекту, однак витрати на інфраструктуру зростають ще швидше. Інвестори дедалі уважніше стежать за тим, чи зможуть Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta та Oracle виправдати масштабні вкладення в AI.